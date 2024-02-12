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تباين أسعار النفط عند التسوية وبرنت يسجل 82 دولارًا

2/12/2024 11:18:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الإثنين، وسط عمليات جني المستثمرين الأرباح، للاستفادة من مكاسب الأسبوع الماضي والتي تجاوزت نحو 6%.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.25% أو ما يعادل 19 سنتًا عند 82 دولارًا للبرميل، لتقلص خسائرها بعد أن لامست 80.77 دولار خلال التداولات.

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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.1% أو 8 سنتات إلى 76.92 دولار للبرميل، ليمحو خسائر الجلسة بعد انخفاضه إلى 75.54 دولار.

وتتوقع وكالة“فيتش” تحقيق شركات النفط الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ما بين 75% إلى 85% من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في عام 2035 من أعمال النفط والغاز التقليدية، رغم خطط تعزيز حصة الأنشطة منخفضة الكربون.

وأبقى بنك“جولدمان ساكس” على توقعاته لأسعار خام برنت لتتراوح من 70 دولارًا إلى 90 دولارًا للبرميل هذا العام، على الرغم من الضعف المحتمل في الطلب الصيني، مشيرًا إلى تخفيضات إنتاج“أوبك+” والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

المصدر:

MENAFN12022024000202011048ID1107843834

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