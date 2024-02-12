تباين أسعار النفط عند التسوية وبرنت يسجل 82 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الإثنين، وسط عمليات جني المستثمرين الأرباح، للاستفادة من مكاسب الأسبوع الماضي والتي تجاوزت نحو 6%.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.25% أو ما يعادل 19 سنتًا عند 82 دولارًا للبرميل، لتقلص خسائرها بعد أن لامست 80.77 دولار خلال التداولات.
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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.1% أو 8 سنتات إلى 76.92 دولار للبرميل، ليمحو خسائر الجلسة بعد انخفاضه إلى 75.54 دولار.
وتتوقع وكالة“فيتش” تحقيق شركات النفط الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ما بين 75% إلى 85% من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في عام 2035 من أعمال النفط والغاز التقليدية، رغم خطط تعزيز حصة الأنشطة منخفضة الكربون.
وأبقى بنك“جولدمان ساكس” على توقعاته لأسعار خام برنت لتتراوح من 70 دولارًا إلى 90 دولارًا للبرميل هذا العام، على الرغم من الضعف المحتمل في الطلب الصيني، مشيرًا إلى تخفيضات إنتاج“أوبك+” والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
المصدر:
MENAFN12022024000202011048ID1107843834
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