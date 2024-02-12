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عبدالعزيز بن سلمان السعودية مستعدة لزيادة أو خفض إنتاج النفط وفقا لمقتضيات السوق

2/12/2024 11:07:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استعداد المملكة لزيادة أو خفض إنتاج النفط وفقا لمقتضيات السوق. وقال إن قرار وقف خطط «أرامكو» توسيع طاقتها الإنتاجية يرجع إلى التحول في مجال الطاقة، مضيفا أن الطلب على النفط يفوق باستمرار بعض التوقعات، وأن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لدعم سوق النفط.
كما أكد وزير الطاقة السعودي أن تحالف «أوپيك +» مستعد لتعديل سياسة إنتاج النفط في أي وقت، مشيرا إلى أن بيانات «أوپيك» دقيقة بشأن الإنتاج.
وتظهر أرقام «أوپيك» أن الطلب على النفط بلغ مستوى غير مسبوق وتجاوز 102 مليون برميل يوميا العام الماضي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمة له خلال فعاليات «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» الذي بدأ أعماله في مركز «الظهران إكسبو»: «إننا مستعدون لزيادة الإنتاج أو خفضه في أي وقت مهما كانت ظروف السوق»، موضحا أن مهمتنا في (أوپيك) أن نكون منتبهين لأي تحركات في السوق»، داعيا الدول المنتجة للالتزام بالإنتاج اليومي المحدد.
وأكد على أن السعودية تحترم قرارات «أوپيك» في الاستقرار النفطي بالأسواق العالمية، وأنها ملتزمة بالقرارات الصادرة عن المنظمة.
وشدد وزير الطاقة السعودي على أن تحقيق أمن الطاقة مسؤولية الجميع. وقال إن «أمن الطاقة مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية السعودية فقط، بل مسؤولية جميع دول (أوپيك) وجميع منتجي النفط».
وأكد على أن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط، وذلك بعدما أعلنت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أواخر الشهر الماضي عن خطط مفاجئة لتقليص خططها لرفع الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل.
ارتفاع الطلب على النفط
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر إنه يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط خلال العام الحالي إلى 104 ملايين برميل يوميا، وإلى 105 ملايين برميل يوميا في 2025. وتابع إنه لا يتفق مع التوقعات بأن يصل الطلب إلى الذروة في أي وقت قريب.
وخلال مشاركته في «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» الذي بدأ أعماله في مركز «الظهران إكسبو»، قال الناصر إن «استهلاك الطاقة في عام 2025 سيتغير بشكل كامل، وسيعتمد على العرض والطلب».
وأضاف خلال المؤتمر الدولي لتقنية البترول أن «أرامكو» تفي بوعودها في توفير الطاقة، وتبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي.
وأوضح أن «أرامكو» تسعى للبحث عن مصادر ومستثمرين أكثر في الهيدروجين والغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة، مع التركيز على المهمة الأساسية وهي الاستمرارية في الإنتاج والنمو في الغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة.
وأضاف أنه سيكون هناك تطور في كل مجالات الطاقة وليس فقط في مجال واحد مثل الهيدروجين أو الغاز وغير ذلك، حيث يوجد تطور كبير في الطاقة الشمسية، ولا يوجد أي دمج مهم حتى الآن، مشيرا إلى أن «أرامكو» تعتزم الاستثمار في التقنيات الحديثة والطاقة.
وذكر أن السعودية تعمل على رفع الطاقة المتجددة ودعم الهيدروجين وتوفير الطاقة وتخزينها، وهذه كلها تعد استثمارات كاملة.
وأشار إلى أن «أرامكو» تبحث عن المهارات والابتكار والقدرة على التطوير في المستقبل، مبينا أن الشركة ستستمر بوصفها شركة إنتاج طاقة، وقد تؤسس شركات تقنية ومؤسسات ربحية، وتنظر في مختلف الصناعات، حيث تعد مؤسسة متكاملة بإمكانها النمو في أي مجال آخر، ما يساعدها محليا وعالميا، ويضيف قيمة للشركة.

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