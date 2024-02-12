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تراجع الصادرات الروسية إلى أوروبا وازديادها إلى آسيا في 2023

2/12/2024 11:07:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت الصادرات الروسية لأوروبا بأكثر من الثلثين في 2023 مع خفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير عمليات شراء النفط والغاز الروسيين، وفق ما أعلنت وكالة الجمارك الروسية الاثنين.
وأوقفت بلدان الاتحاد الأوروبي معظم عمليات الشراء المرتبطة بالطاقة من روسيا للضغط اقتصاديا على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68% عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، وفق ما أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية نقلا عن هيئة الجمارك.
وذكرت الوكالة أن الصادرات إلى آسيا التي حلت مكان أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية ارتفعت بنسبة 5.6% إلى 306.6 مليارات دولار، وبعدما تعرضت إلى عقوبات غربية، توقفت موسكو عن نشر مجموعة واسعة من الإحصائيات الاقتصادية، بما في ذلك البيانات التجارية مع كل دولة على حدة.
وأظهرت بيانات جمركية صينية منفصلة أن التجارة الثنائية بين البلدين سجلت رقما قياسيا قدره 240 مليار دولار العام الماضي، على وقع تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو.
وأفاد البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأن أرصدة اليوان الصيني في حسابات روسيا المصرفية تجاوزت تلك بالدولار الأميركي لأول مرة على الإطلاق، مع تبني النظام المالي الروسي العملة الصينية في مواجهة العقوبات المرتبطة بإمكانية وصولها إلى الدولار.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري الروسي 140 مليار دولار عام 2023، بانخفاض نسبته 58.5% عام 2022 والذي أدى إلى تحقيق موسكو إيرادات كبيرة من الطاقة إذ أدى هجومها على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بينما واصلت أوروبا شراء الطاقة الروسية معظم العام.
تعد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا للإيرادات بالنسبة لموازنة روسيا، إذ تدر مليارات الدولارات شهريا.
كما تراجعت الواردات الروسية من أوروبا العام الماضي بنسبة 12.3% إلى 78.5 مليار دولار، بينما واصلت قيمة السلع التي يتم شراؤها من آسيا بالازدياد فارتفعت بنسبة 29.2% إلى 187.5 مليار دولار، وفق «إنترفاكس».

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