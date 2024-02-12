الرشود بيتك توج أداءه القوي والمميز في 2023 بنتائج سنوية قياسية وتاريخية



«بيتك» يقود المنافسة ويحقق نمواً في قاعدة العملاء والحصة السوقية لخدمات الأفراد

سجلنا أفضل معدل أرباح وعززنا جودة الأصول.. ما نتج عنه قوة مالية ونمو مستدام

فهد المخيزيم: «بيتك» أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية جمال الحميري: صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 945.4 مليون دينار بزيادة 30.7%



عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) المؤتمر التحليلي لأداء المجموعة للسنة المالية 2023، حيث قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، خلال كلمته بالمؤتمر التحليلي، إن «بيتك» حقق صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 584.5 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بزيادة 63.4% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف الرشود أن ربحية السهم بلغت 38.49 فلسا، بزيادة 29.6% مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن «بيتك» توج أداءه المالي المميز في 2023 بنتائج مالية سنوية قياسية، مشيرا إلى أن «بيتك» سجل أيضا أفضل معدل أرباح وأعلى معدلات في جميع المؤشرات، وعزز من جودة الأصول، وزاد الأرباح التشغيلية، ونوع الإيرادات، مما نتج عنه قوة مالية ونمو مستدام.

وأوضح أن نطاق خدمات «بيتك» اتسع ليشمل دولا استراتيجية جديدة، منها بريطانيا ومصر وغيرهما، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ـ البحرين الذي آتى ثماره خلال عامه الأول، وقد تم الانتهاء من عملية تحول «المتحد ـ البحرين» من نشاطه التقليدي إلى الإسلامي، حيث حصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي من مصرف البحرين المركزي.

ولفت إلى أن «بيتك» واصل دوره في توفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى لاسيما في المنطقة. وتؤكد هذه الصفقات الضخمة قوة «بيتك» المالية وقدرته العالية على تمويل المشاريع الضخمة، كما يلعب «بيتك» دورا مهما في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر شريكا استراتيجيا للمجتمع.

التحول الرقمي

وأكد الرشود أن «بيتك» يقود المنافسة ويحقق نموا في قاعدة العملاء والحصة السوقية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، فضلا عن أنه يمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي ومواصلة تعزيز الريادة في طرح الحلول والخدمات المالية الرقمية المبتكرة من خلال KFHOnline (على الموبايل والموقع الإلكتروني)، وأجهزة (XTM) وفروع (KFH-Go).

وكان «بيتك» قد أطلق خلال العام الماضي بنك «تم»، وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، كما أطلق منصة الدفع الرقمية «زاهب» للتجار، إلى جانب طرح العديد من الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة.

وأوضح أن «بيتك» يواصل جهوده بالاستدامة وتعزيز منتجات التمويل الأخضر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، ولعب دورا مهما في الاستدامة عبر ربط تعاملاته المالية مع الاستدامة، وشارك في قمة COP28 الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التي أقيمت في دبي، ويواصل «بيتك» دوره الاستثنائي في المبادرات الاجتماعية الاستراتيجية بالكويت وخارجها.

نظرة على البيئة التشغيلية

من جهته، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» م. فهد المخيزيم إلى البيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية «بيتك»، إضافة إلى استعراض نتائج السنة المالية 2023.

وقال المخيزيم انه خلال العام 2023، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس إلى 4.25% في إطار مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والحفاظ على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية.

وأضاف المخيزيم: «أشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت سيصل إلى 39.6 مليار دينار في 2023، وأن يرتفع إلى 40.8 مليار دينار في 2024 بحسب أحدث تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 3.4% في 2023. في المقابل، بلغ سعر الخام الكويتي 79.6 دولارا للبرميل في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض نسبته 0.72% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022».

التنمية الاقتصادية

وأوضح أن التنمية الاقتصادية في الكويت كانت مدفوعة خلال 2023 بجهود التنويع والاستثمار بالبنية التحتية والالتزام بالاستدامة. وفي ظل مواصلة البلاد العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وإعطاء الأولوية لخطط الاستدامة، تعتبر الكويت مؤهلة جيدا لتحقيق ازدهار اقتصادي طويل الأجل.

كما جرى انتقال سلس للسلطة بعد وفاة الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد ـ رحمه الله ـ ليتولى مقاليد الحكم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في ديسمبر 2023، وهو ما من شأنه أن يسهم في استقرار البيئة المحلية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشار إلى أنه يتحتم على الكويت مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في رأس المال البشري لضمان النمو المستدام. ومن خلال وضع الاستراتيجيات الصحيحة في مكانها، يمكن للكويت أن تجتاز بنجاح المشهد الاقتصادي العالمي الديناميكي وأن تكون نموذجا للتنمية الاقتصادية في المنطقة.

أكبر شركة مدرجة

هذا، وتصنف وكالة «فيتش» بيت التمويل الكويتي عند درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما تصنف وكالة موديز «بيتك» عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفت المخيزيم إلى أن «بيتك» نجح في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية المجموعة، وعزز من مركزه الريادي، متغلبا على صعوبات البيئة التشغيلية والتحديات المختلفة. إضافة إلى ذلك، نتج عن معدلات السيولة الكبيرة والقاعدة الرأسمالية المتينة والأداء التشغيلي القوي تسجيل نمو في الإيرادات التشغيلية والأرباح والمحفظة التمويلية وجميع المؤشرات المالية الرئيسية.

ولفت إلى أن «بيتك» جاء في المركز الأول كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية حيث بلغت حوالي 10.6 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2023.

الأداء المالي للمجموعة

بدوره، قدم رئيس المالية للمجموعة بالتكليف ومدير عام الرقابة المالية والتقارير الرقابية، جمال الحميري، عرضا للأداء المالي لمجموعة «بيتك» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبين الحميري أن مجموعة «بيتك» حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغ 584.5 ملايين دينار بزيادة وقدرها 226.8 ملايين دينار أو 63.4% مقارنة مع العام 2022 البالغ 357.7 ملايين دينار.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات وانخفاض صافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي (IAS-29) التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ(بيتك-تركيا). هذا وقد قابل ذلك جزئيا زيادة بالمصروفات التشغيلية والضرائب.

وأشار الحميري إلى أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 871.9 ملايين دينار أو بنسبة 65.9% مقارنة مع العام الماضي بسبب تضمين أرباح «الأهلي المتحد» عن عام كامل للسنة الحالية والزيادة في العوائد ومتوسط الأصول المدرة للربح.

كما بلغ صافي إيرادات التمويل 965.9 ملايين دينار، بزيادة قدرها 165.4 ملايين دينار أو 20.7% مقارنة بالعام الماضي ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 871.9 ملايين دينار والتي قابلها الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمقدار706.4 ملايين دينار.

وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 945.4 ملايين دينار، بزيادة قدرها 221.1 مليون دينار أو 30.7% مقارنة بالعام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بمقدار 165.4 ملايين دينار، وإيرادات الاستثمار بمقدار140 مليون دينار، وزيادة في صافي الربح من العملات الأجنبية بمقدار 46.8 ملايين دينار، بالإضافة إلى الزيادة في إيرادات الأتعاب والعمولات بمبلغ 46.2 مليون دينار والتي قابلها بشكل رئيسي زيادة في المصروفات التشغيلية بمبلغ 166.5 ملايين دينار.

وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 515.4 ملايين دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 166.5 ملايين دينار أو 47.7% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تجميع البيانات المالية لمجموعة الأهلي المتحد عن عام كامل 2023، بالإضافة إلى اثر التضخم المفرط بشكل رئيسي في تركيا.

وبلغت نسبة مساهمة ودائع العملاء إلي إجمالي التمويل 71.7% مقارنة بـ 71.4% في 2022، وبالنظر إلى جميع النسب المالية الرئيسية التي تعكس تحسنا في الربحية كما تم إيضاحه مسبقا، وقد زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة (ROATE) من 16.48% إلى 20.51%، وزاد العائد على متوسط الأصول (ROAA) من 1.69% إلى 1.82%، وزادت ربحية السهم (EPS) من 29.71 فلسا إلى 38.49 فلسا، وبلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة 1.51% (وفقا لأسس احتساب بنك الكويت المركزي) في 2023. كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 308%.

تصنيفات ائتمانية قوية.. وسيولة عالية

قال عبدالوهاب الرشود إن «بيتك» يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية، ومعدلات سيولة عالية واحتياطيات رأسمالية قوية من شأنها أن تدعم نمو الأعمال والتوسعات محليا وعالميا.

وواصلت الخزانة للمجموعة أنشطتها الاستثمارية وصناعة السوق في سوق رأس المال الأولي والثانوي، حيث فاقت تداولاتها 13 مليار دولار خلال العام، واستمرت في توسيع نطاق تداولها للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM)، كما حافظت الخزانة للمجموعة على مكانتها الرائدة كمتداول رئيسي بالسوق الأولي لصكوك (IILM).

26 جائزة مرموقة من مؤسسات وجهات عالمية

قال م. فهد المخيزيم إن «بيتك» فاز بـ 26 جائزة مرموقة تقديرا لتفوقه ولما قدمه من ابتكار وخدمات ومنتجات مصرفية متطورة، من أبرزها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من مجلة «غلوبال فاينانس»، وجائزة «بنك العام ـ الكويت» من «ذي بانكر».

وعلاوة على ذلك، منحت مجلة يوروموني «بيتك» تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في 5 فئات تقديرا لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الإسلامي.

548 مليون دينار رصيد مخصصات «بيتك» بنهاية 2023

قال جمال الحميري إن متوسط الأصول المدرة للربح ارتفع بنسبة 25.9% مقارنة بالسنة المالية 2022 وبنسبة 69.6% مقارنة بعام 2021، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في أرصدة مديني التمويل وأوراق الدين المالية.

وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، تراجع إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحملة على بيان الدخل للمجموعة لعام 2023 البالغ 44.4 مليون دينار بواقع 17.7 مليون دينار أو 28.5% مقارنة بالعام الماضي. وأكد الحميري أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيتك» تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار «IFRS9» طبقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي، بمقدار 548 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023.

38 مليار دينار إجمالي الموجودات

أوضح الحميري أن إجمالي موجودات «بيتك» البالغ 38 مليار دينار ارتفع بمقدار 1.04 مليار دينار أو بنسبة 2.8% في 2023، وزاد صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.4 مليارات دينار بمقدار 625 مليون دينار أو بنسبة 3.3%.

وزادت الاستثمارات في أوراق الدين المالية البالغة قيمتها 7 مليارات دينار بمقدار 921 مليون دينار أو 15.1%، إضافة إلى ذلك، ارتفعت الودائع البالغة قيمتها 21.8 مليارات دينار لعام 2023 بمقدار 782 مليون دينار أو 3.7% مقارنة بالسنة المالية 2022.

وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 42.1% بنهاية 2023، وبشكل عام، واصلت المجموعة الاستفادة من المجموعة الكبيرة من الودائع ذات التكلفة المنخفضة.