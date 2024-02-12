مؤتمر الاستثمار 2024 يمهد الطريق لتأسيس مسارات اقتصادية ناجحة



فيصل صرخوه: أواصر التعاون بين «كامكو إنفست» و«برقان» ستنعكس على العملاء بصورة استثنائية

فاروق بستكي: فرض الضرائب على الشركات يغطي النفقات الحكومية ويسهم في تحسين حياة المواطنين

طوني ضاهر: «برقان» يشهد تغييرات إيجابية.. ويواصل التزامه بتقديم حلول استثمارية تناسب العملاء عبدالله الشارخ: التدفقات الأجنبية بالأسهم الخليجية كانت إيجابية في 2023.. ونتوقع استمرار هذا الزخم

طارق عرابياستضافت شركة «كامكو إنفست» وبنك برقان أمس مؤتمر «الاستثمار 2024»، الذي عقد تحت شعار «وجهات نظر عالمية: الكشف عن التحديات والفرص المستقبلية»، وذلك بحضور أكثر من 600 مشارك من قادة الفكر وخبراء القطاع، إلى جانب المستثمرين من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية في الكويت والمنطقة.وخلال كلمته الافتتاحية، سلط الرئيس التنفيذي لشركة «كامكو إنفست» ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان فيصل صرخوه الضوء على التعاون الاستراتيجي بين «كامكو إنفست» و«برقان»، لافتا إلى أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة، بل هو التزام بالتميز والابتكار، سعيا من كلتا الجهتين إلى تجاوز توقعات العملاء.وتحدث صرخوه عن ضرورة التأسيس لمستقبل تؤدي فيه قدرات التعاون والمشاركة التي تجمع بين «كامكو إنفست» وبنك برقان إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء، ومع انطلاق فعاليات المؤتمر، شجع الحاضرين على تبني ثورة المعرفة وأوجه التعاون المحتملة والفرص الكامنة ضمن التحديات، ما يمهد لتأسيس مسار للنجاح في عالم دائم التغير.إستراتيجية جديدةمن جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر، خلال كلمته، أبرز النقاط المتعلقة ببعض التغييرات التي حدثت في البنك مؤخرا، متطرقا إلى المبادرات الداخلية والخارجية التي تم اتخاذها لتعزيز فريق الإدارة، وصياغة إطار استراتيجي قوي، إلى جانب تسليط الضوء على التعاون الاستراتيجي مع «كامكو إنفست».وركز ضاهر على الخطوات التي تم إنجازها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، كما ألقى نظرة ثاقبة حول الرؤية الاستراتيجية للبنك، كما كشف أيضا عن شعار البنك الجديد للخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعد بمثابة شهادة على تفاني بنك برقان في تقديم أفضل الحلول الاستثمارية والمصرفية المصممة خصوصا لمواكبة حقبة جديدة من الخدمات الشخصية. وأشار إلى أنه من خلال هذه المبادرات يؤكد البنك على وفائه بتعهده بأن يحافظ على ريادته في مجال الابتكار، ما يضمن تلبية التطلعات المالية لعملائه عبر تقديمه خبرات وخدمات غير مسبوقة.الجلسة الأولى.. استقطاب الاستثمارات والمواهبفي الجلسة النقاشية الأولى ضمن فعاليات المؤتمر، استعرض روبرت ويلوك من «إيكونوميست انتلجينس» الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات الإقليمية لتحسين جاذبية بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات والمواهب، مشيرا إلى الفرصة الفريدة التي توفرها التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.وقال «في الوقت الذي نرى فيه تزايد الانقسام بين الشرق والغرب، تتمتع تلك الدول التي تقع في الوسط جغرافيا وسياسيا بفرصة هائلة لسد هذه الفجوة، حيث يمكنها، بل يتوجب عليها، أن تقاوم الأصوات العالية التي تطالبها باختيار أحد الجانبين، وذلك حتى تتمكن من اقتناص الفرص الاستثمارية من كلا الاتجاهين».وأضاف أن على الحكومات الإقليمية الاجتهاد لتحسين جاذبية بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات والمواهب، لاسيما في ظل المنافسة المتزايدة حتى بين الحلفاء الإقليميين، على جذب رؤوس الأموال والمهارات التي ستمهد الطريق لفتح المجال أمام المراحل التالية من النمو والاستفادة من التطورات التكنولوجية التي ستحفز التنويع الاقتصادي الهادف.بدوره، شدد المحلل النفطي المستقل كامل الحرمي، على أهمية النفط والمنتجات النفطية للاقتصاد الكويتي وتحدث عن المشاريع المشتركة الجديدة في القطاع التي تم التوقيع عليها مؤخرا، ولفت إلى الحاجة لخصخصة بعض المشاريع في القطاع، موضحا أن هناك العديد من القطاعات المربحة عن طريق الخصخصة، ويمكن للدولة الاحتفاظ بالعمليات الأساسية وفتح العمليات غير الأساسية للقطاع الخاص.تحسين حياة المواطنينمن جانبه، تطرق عضو مجلس الإدارة المستقل لدى بنك الكويت الوطني وشركة المباني فاروق بستكي إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص الكويتي، مسلطا الضوء على الاعتماد المفرط على العائدات النفطية وارتفاع النفقات الذي أدى إلى تسجيل عجز في ميزانية البلاد، وشدد في هذا الصدد على أهمية ترشيد النفقات وتوجيه الدعم للمستحقين، كما تحدث عن أهمية فرض الضرائب على الشركات لتغطية النفقات الحكومية، وبالتالي تحسين حياة الكويتيين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.ولفت بستكي إلى أن القطاع الخاص في الكويت ليس «شيطانا» كما يعتقد البعض، مؤكدا ضرورة إطلاق يد القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإنمائية في الدولة، ولافتا في هذا الصدد إلى أن المشكلة في الكويت هي أن أغلب القطاعات الاقتصادية خاضعة لسيطرة الحكومة التي تعتبر المنافس الأكبر للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتعيين المواطنين، وذلك على العكس من باقي دول العالم التي أطلقت العنان أمام القطاع الخاص ليعمل ويبدع ويقود دفة الاقتصاد.الجلسة الثانية.. توقعات أسواق الأسهموفي الجلسة الثانية للمؤتمر تطرق رئيس إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» فيصل العثمان، إلى تقييم عام لأسواق الأسهم الإقليمية، وأثار تساؤلات بشأن المحفزات التي تم تحديدها لتكون محركات الأداء لعام 2024، وتوقعات أسعار الفائدة وتسعير السوق في توقعات خفض أسعار الفائدة، ومشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الإقليمية، وحساسية الأسواق الإقليمية للأحداث الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة.أما نائب رئيس أول للأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست» أنكور خيتوات، فقد أكد على أن المحركات المهمة للأسواق الخليجية ستظل هي العوامل الكلية مثل أسعار الفائدة وأسعار النفط خلال العام 2024، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدول الخليجية لاتزال قوية، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فيما من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي الإجمالي في المنطقة مدعوما بأسعار النفط المستقرة وخطط التوسع الأخيرة في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.وأضاف «فيما يتعلق بأسعار الفائدة وتسعير السوق في توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، ربما ثلاث مرات، وتأثير ذلك على قطاعات معينة من أسواق الأسهم إقليميا، اتفق المشاركون على أن خفض سعر الفائدة الفيدرالي سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق الإقليمية».من ناحيته، قال رئيس قسم البحوث في «الراجحي كابيتال» مازن السديري «إذا نظرنا إلى عوائد الأرباح وعوائد التوزيعات في الأسواق الخليجية، فهي حاليا قريبة أو أقل من إجمالي عوائد السندات، ما قلل من جاذبية الأسواق. ونظرا للتكلفة المرتفعة للسيولة، فإن لها آثارا على تكلفة الاستثمار في الأسهم. وأخيرا، كانت هناك زيادة ملحوظة في تكلفة الأموال للبنوك، ما أثر على صافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي».وحول مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الإقليمية، قال المدير التنفيذي للأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» عبدالله الشارخ «في العام 2023، شهد وزن الأسواق الخليجية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة نموا كبيرا، حيث ارتفع من نسبة 1.2% في العام 2017 إلى ما يقارب نسبة 7.1%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الثقل الخليجي في المؤشر مدفوعا بتخفيف حدود الملكية الأجنبية والإدراجات الجديدة».وأضاف «أظهرت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى المنطقة الخليجية اتجاهات إيجابية، ما أدى إلى تدفقات خلال العام 2023. الجدير بالذكر أن الملكية الأجنبية في الأسهم الإقليمية تجاوزت نسبة 10%، باستثناء أرامكو السعودية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي، ما يؤدي إلى زيادة عمليات الإدراج وتطوير منتجات استثمارية جديدة».استمرار تنظيم المؤتمرات لدعم التنمية بالكويتتقدمت «كامكو إنفست» وبنك برقان بالشكر الى جميع الحضور والمشاركين في هذا الحدث المهم، لافتين إلى الإقبال الكبير على فعاليات المؤتمر، وذكرا في بيان مشترك أن مؤتمر الاستثمار 2024 يأتي كأولى الفعاليات في سلسلة من المؤتمرات التي سيتم إطلاقها سنويا لدعم رؤية الكويت في أن تصبح مركزا ماليا مرموقا على المستوى العالمي، إضافة إلى ذلك، ستكون المؤتمرات بمنزلة منصات لتبادل رؤى السوق ووجهات النظر الجيوسياسية والمعلومات القيمة المتعلقة بعالم الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة.الجلسة الثالثة.. الاستثمارات العقارية أمام فرص هائلة في 2024 و2025تناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر المشهد الديناميكي للاستثمارات العقارية من خلال أدوات الدين الخاصة، مبينة أن أدوات الدين الخاصة المتعلقة بالعقار وفرت عوائد جذابة معدلة وفقا للمخاطر على مدى السنوات القليلة الماضية.وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست لندن» حسن فران ان الأعوام الثلاثة الماضية شهدت بعض التغييرات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بكيفية استخدام المستأجرين للعقارات التجارية، كما أشار إلى النشاط الاستثماري القوي على مستوى المنطقة وجاذبية عائدات هذا القطاع، باعتباره من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه الاستثمار العقاري الدولي.من جهة أخرى، تم تسليط الضوء على أدوات الدين العقارية الخاصة باعتبارها من القطاعات الاستثمارية التي قدمت عائدات جذابة للغاية ومعدلة وفقا للمخاطر على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية في ظل ارتفاع الطلب العالمي على هذه المنتجات الاستثمارية، كما يتضح من حجم رأس المال الذي جمعته صناديق أدوات الدين في الولايات المتحدة وأوروبا.وقال أن عامي 2024 و2025 سيوفران فرصا هائلة لدخول سوق الاستثمار العقاري الدولي، سواء من حيث الأسهم أو أدوات الدين – بعد المرور بفترة من التصحيح الشديد، إلا انهم أكدوا في الوقت ذاته على أن توافر العديد من الفرص يكمن في قطاعات معينة، مع الاعتماد أيضا على مرونة المستثمرين والقدرة على هيكلة الصفقات.بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» محمد العثمان إلى التحديات والفرص القائمة في السوق قائلا:على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية كانت محفوفة بالتحديات التي واجهت مالكي الأصول، إلا أننا متحمسون للفرص الاستثمارية التي بدأنا نلحظها في أسواق العقارات التجارية الدولية.وأضاف «لقد وجدنا اختلالا في أسعار الأصول العالية الجودة في بعض الأسواق، ونعتقد أن نافذة الفرص سوف تضيق بمجرد أن تبدأ الأسواق بالتصحيح مع اتخاذ أسعار الفائدة مسار الهبوط، وهو ما نتوقع أن يحدث في وقت لاحق من العام الحالي».ومضى العثمان يقول: «على صعيد الائتمان الخاص، ونظرا لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وانسحاب بعض المقرضين التقليديين، فقد فتحت تلك الظروف السوق أمام (كامكو إنفست) لتوظيف رأس المال في قطاع لم يتسم بالجاذبية في السابق من حيث عائداته نظرا لانخفاض أسعار الفائدة آنذاك».وأكد أن الدعم الحكومي والتغييرات التنظيــــمية ووجود العديد من الصناديق المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة الإقليمية والعالمية، أدت إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة خلال العقد الماضي.الجلسة الرابعة.. 2.67 مليار دولار تمويلات الشركات الناشئة بالشرق الأوسط في 2023ناقشت الجلسة الرابعة والأخيرة من فعاليات المؤتمر التطورات التي شهدتها المنطقة في مجال الشركات الناشئة والمبتكرة والدعم الهائل والاهتمام الكبير الذي اكتسبه هذا القطاع من الحكومات والمستثمرين ورواد القطاع.وفي هذا الخصوص، استعرضت نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست» دلال الشايع بعضا من الخبرات الواسعة التي اكتسبتها الشركة واتجاهات القطاع من خلال تتبع البيئة التشغيلية للشركات الناشئة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2017، مؤكدة أن الأفكار المميزة تحظى دائما بدعم المؤسسين وكبار المستثمرين في المراحل الأولى. وأضافت «لقد أدى الدعم الحكومي، والتغييرات التنظيمية، وظهور العديد من الصناديق المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة الإقليمية والعالمية على الساحة، إلى تعزيز بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة خلال العقد الماضي، وفي العام 2015، بلغ عدد الصفقات المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة 204 صفقات تم من خلالها جمع 291 مليون دولار لتمويل المشاريع المختلفة، بينما شهد العام 2023 جمع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 2.67 مليار دولار من خلال 477 صفقة».بدورها، قالت الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) نورة السرحان «لقد كان من الرائع حقا أن نشهد صعود كل من المؤسسين ذوي الرؤى والمستثمرين المميزين في الشركات الناشئة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسلط طموحهم الجماعي وابتكارهم الضوء على عمق المواهب التي نمتلكها في نظامنا البيئي. في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، نحن ملتزمون بدعم هؤلاء الرواد، والمؤسسين الذين لديهم أحلام كبيرة ومديري الصناديق الذين يدعمون تلك الأحلام، حيث يضعون الأساس للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة في المنطقة».من جانبه، قال الشريك التنفيذي في شركة «فيث كابيتال» محمد جعفر «يتطلب وضع الأسس لبناء شركة أو مشروع ناشئ التركيز على حل مشكلة قيمة لم يتم حلها بعد، وتوسعة النطاق المستهدف ليشمل سوق دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله بدلا من التركيز على السوق المحلية فقط». وشارك عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لشركة «رائد فنتشرز» بوجهة نظره، قائلا «تقف السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام على عتبة ثورة تكنولوجية، وتوفر أرضا خصبة للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وبفضل ما تتميز به المنطقة من استثمارات استراتيجية في مجال الابتكار ونظامها البيئي الحاضن للشركات الناشئة الذي يتسم بسرعة التطور، تتوافر فرص غير مسبوقة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيا.