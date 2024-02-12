71 2 مليون دينار أرباح الخليج في 2023 بنمو 15 2%



جاسم مصطفى بودي: النتائج تُظهر النمو المستمر للربحية ما يدعمنا لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية

النجاح التشغيلي للبنك خلال 2023 يعكس قوة علامتنا التجارية وشبكة فروعنا الواسعة بالكويت

رفع «موديز» النظرة المستقبلية للبنك إلى إيجابية يعد تقديراً لقوة رأس مال البنك وتحسن ربحيته نتوقع انعكاس أنشطة «الخليج كابيتال» إيجابياً على البنك ببند الإيرادات من الرسوم والعمولات

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 2023، حيث حقق صافي ربح بلغ 71.2 مليون دينار، وذلك بزيادة نسبتها 15.2% مقارنة بعام 2022، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.2% لتصل إلى 21 فلسا، كما سجل البنك أرباحا تشغيلية قبل احتساب المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بلغت 103.4 ملايين دينار، بزيادة 9% مقارنة بـ 2022.وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 12 فلسا للسهم، بنسبة توزيع تبلغ 57%، بالإضافة إلى إصدار أسهم منحة بمقدار 5%، وستخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي البنك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك الذي سيعقد في مارس 2024.المؤشرات الماليةوقال البنك في بيان صحافي إن الزيادة في صافي الربح تعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بواقع 8.2 ملايين دينار أو بنسبة 5.8%، بالإضافة إلى التحسن في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 2.5% أو مليون دينار، والانخفاض في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنسبة 4.7% أو 1.4 مليون دينار.وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بنسبة العام الماضي البالغة 1.1%، وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة تبلغ 466% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 312 مليون دينار في نهاية عام 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 187 مليون دينار، مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جدا من المخصصات الإضافية بلغت 125 مليون دينار مما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9 من المعايير الدولية للتقارير المالية.ومقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4.7% إلى 7.2 مليارات دينار، كما ازدادت القروض والسلف بنسبة 1.3% إلى 5.2 مليارات دينار وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 13.4% لتصل إلى 817 مليون دينار، وعلاوة على ذلك، ارتفعت إجمالي الودائع بمقدار 6.9% لتصل إلى 5.4 مليارات دينار للسنة المنتهية في 2023.وبالنظر إلى نسب رأس المال الرقابية للبنك كما في 31 ديسمبر 2023 فقد بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.8% أي أعلى بنسبة 3.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 18% أي أعلى بنسبة 4% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.قوة الأداءوتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «تظهر النتائج المالية لعام 2023 النمو المستمر في ربحية بنك الخليج مما يجعلنا في الطليعة لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية مرتكزين على متانة ميزانيتنا العامة وجودة أصولنا، ويساهم في تحقيق القيمة المستدامة لجميع الأطراف من مساهمين وعملاء».وأشار بودي إلى أن النجاح التشغيلي لبنك الخليج خلال عام 2023 والسنوات السابقة يعكس قوة علامته التجارية وشبكة فروعه الواسعة في الكويت، مضيفا، بالقول: «يجني البنك ثمار إستراتيجيته المرتكزة على السوق الكويتي، كما يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أبرز أولوياته الاستراتيجية المعنية بالعملاء والتحول الرقمي».وتابع: «تهدف استراتيجيتنا إلى تعزيز تجربة العملاء والتسريع من عملية تطوير الأعمال ودعم الكفاءة التشغيلية»، مبينا أن من أبرز الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال عام 2023 كان تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد للخدمات المصرفية الأساسية. ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للبنك التي من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل التعامل المصرفي للعملاء الذي سيساهم في تعزيز مكانة بنك الخليج كشريك مالي موثوق به.ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى التي حققها البنك خلال العام هو إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال المحدث والذي سيوفر للعملاء تجربة بنكية سلسة، وتقديم مزايا جديدة متطورة في مجال أمن المعلومات لحماية بيانات العملاء وعملياتهم المالية.ثقة المساهمينمن جهة أخرى، أشار بودي إلى أن البنك استكمل بنجاح عملية اكتتاب في زيادة رأس المال بإجمالي 60 مليون د.ك. ومن المقرر استخدام العوائد الناتجة عن هذه الزيادة في تعزيز قاعدة رأس مال البنك ونسب رأس المال الرقابي وتمكين فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع إستراتيجية البنك. وقد تجاوزت نسبة تغطية اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 7 أضعاف، مما يعكس ثقة المساهمين في إمكانيات بنك الخليج.وبالإضافة إلى ذلك، حصل بنك الخليج على كل الموافقات الرقابية اللازمة لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار «Invest GB» لتباشر العمل رسميا كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للبنك تقدم الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول كأنشطة مكملة لأعمال البنك الأساسية التي من شأنها تحسين العروض المقدمة للعملاء، تحديدا عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وعملاء البنك من الشركات. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأنشطة المكملة إيجابيا على بند الإيرادات من الرسوم والعمولات للبنك في المستقبل.النظرة المستقبليةلا يزال بنك الخليج يحظى بتصنيفات جيدة لجدارته الائتمانية وقوته المالية على المستوى الدولي، حيث قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العام الماضي بتثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة، مما يعد تقديرا من قبل الوكالة بقوة رأس مال البنك وتحسن ربحيته وجودة أصوله.وبالإضافة إلى ذلك، ثبتت وكالة فيتش تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف الجدوى المالية في المرتبة «bbb-»، كما تم تثبيت التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.واختتم بودي تصريحه، قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة وموظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الجهات الرقابية على دعمها المستمر. وأخيرا، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ولائهم مكررا التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».الالتزام بمبادئ الاستدامةتعتبر الاستدامة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية بنك الخليج ومكملا لها. وحول التزام بنك الخليج تجاه الاستدامة، قال جاسم مصطفى بودي: «نحن نؤمن بأن تضمين الاستدامة ومعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارساتنا وأنشطتنا سيساعدنا على تعزيز تجربة عملائنا بشكل أكبر وطرح المنتجات والخدمات المستدامة في السوق، كما سيضعنا في موقع الريادة في مبادرات الاستدامة بين المؤسسات المالية المحلية والإقليمية. ونحن نكرر التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا والاقتصاد الكويتي بشكل عام».جوائز مرموقةتم تقدير بنك الخليج خلال عام 2023 من قبل العديد من المؤسسات المرموقة، حيث حصد جوائز عدة من بينها جائزة البطاقة مسبقة الدفع الأفضل في الكويت خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن بطاقة بنك الخليج ماستركارد مسبقة الدفع.وبالإضافة إلى ذلك، حصل بنك الخليج على جائزتين عن أفضل تدريب وتطوير والتميز في التنوع والشمول خلال حفل توزيع جوائز إدارة الموارد البشرية في قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدل على الجهود المتميزة التي يبذلها بنك الخليج في تعزيز مهارات موظفيه وإنجازاتهم في إطار سعيه لتعزيز مبادئ الاستدامة في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، حصل بنك الخليج على جائزة التميز في الابتكار من قمة فينوفكس تقديرا لتميزه في الاستفادة من البيانات في إحداث التغيير الإيجابي وإيجاد فرص جديدة في الصناعة المصرفية.مؤشرات إيجابية٭ 4.7% ارتفاع إجمالي الأصول إلى 7.2 مليارات دينار.٭ 1.2% نسبة القروض غير المنتظمة.. و466% معدل تغطيتها.٭ 15.8% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال.٭ 18 % معدل كفاية رأس المال.٭ 13.4 % زيادة حقوق المساهمين إلى 817 مليون دينار.٭ 7 أضعاف نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال.