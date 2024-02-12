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بنك Nomo يعرف بالحلول الاستثمارية لامتلاك العقارات في المملكة المتحدة

2/12/2024 11:07:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار شراكته الاستراتيجية مع شركة Great Portland العقارية، أعلن بنك Nomo (الذراع الرقمية لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) عن استضافة المطور العقاري البريطاني «Barratt London» في خطوة تعد إضافة جديدة لتطوير سلسلة الحلول الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المبتكرة لـ Nomo وإحداث نقلة نوعية في عالم امتلاك العقارات في المملكة المتحدة.
وسيعقد اللقاء التعريفي اليوم (الثلاثاء) في برج كيبكو (Chairman Club)، لعرض أهم المشاريع العقارية لشركة «Barratt London» في المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة، بحضور مجموعة من عملاء Nomo وGreat Portland من الأفراد والمستثمرين الراغبين في التعرف على الفرص العقارية والاستثمارية الحصرية والاستفادة من أفضل قيمة استثمارية عالية الجدوى وأنسب الحلول التمويلية العقارية.
وقال نائب المدير العام في بنك بوبيان صالح المنصور: نسعى دائما لأن نكون الأقرب إلى عملائنا، وذلك من خلال تسخير ما يمتلكه Nomo من سلسلة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والعقارية والاستثمارية في متناولهم بسهولة والوصول معهم إلى تجربة مصرفية عالمية مدعومة بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتحقيق أعلى مستويات الحماية والأمان للعملاء.
وأضاف أن اللقاء التعريفي المرتقب مع شركة Barratt London المطور العقاري المعروف في بريطانيا بالتعاون مع Great Portland جاء بعد بحث وتحليل لآراء وتوجهات العملاء بغرض التعريف بمشاريع جديدة تلبي احتياجاتهم الأساسية الأمر الذي يرسخ حرصنا على ضرورة تقديم تجربة تمويل حصرية تتماشى مع النمو المتصاعد للاستثمار العقاري كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم.
وأوضح أن تنظيم مثل هذه اللقاءات من شأنه خلق قناة تواصل مباشرة مع عملائنا في Nomo تتيح لهم التعرف على ما نقدمه من خدمات تمويلية واستثمارية عقارية بمزايا تنافسية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدعومة ومزودة بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
من جانبه، قال الشريك الإداري لشركة Great Portland عبداللطيف بسيسو: من المعروف الآن أن امتلاك عقار في المملكة المتحدة أصبح إحدى أهم ركائز الاستثمار العقاري الناجح بالنسبة للأفراد وأيضا للمستثمرين، ومن خلال خبرة Great Portland ومعرفته بأساسات الاستثمار العقاري في لندن يأتي دورنا لنقدم لعملائنا فرصا استثمارية مبنية على أسس واقعية بعد إجراء دراسات وتحليلات معتمدة للسوق العقاري، ومن ثم الحصول على أنسب الخيارات لتحقيق الاستفادة القصوى للمالك.
وأوضح أن اللقاء التعريفي يعد انطلاقه تعريفيه للعملاء المهتمين وربطهم بصورة مباشرة مع أهم المطورين العقاريين والمستشارين القانونيين المتخصصين مثل المطور العقاري Barratt London، ليتضمن اللقاء عرض أهم مشروعين سكنيين بمناطق مختلفة في العاصمة البريطانية (لندن) بمواصفاتها التفصيلية، إضافة إلى الإجابة عن كافة استفساراتهم المتعلقة بالتمويل وغيرها لتقديم مستويات عالية من الخدمة والمرونة.

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