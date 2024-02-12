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الكويت تشارك في المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية

2/12/2024 11:07:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف وفد دولة الكويت المشارك في المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، والذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية لدولة الإمارات العربية محمد بن هادي الحسيني، وبمشاركة مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د.فهد محمد التركي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا، وبحضور الوزراء ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.
كما ترأس المضف الجلسة الثالثة من أعمال المنتدى الثامن للمالية العربي، وذلك للمقارنة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة، كما استعرض تجربة دولة الكويت بهذا الشأن وبمشاركة المعنيين من صندوق النقد الدولي.
وعلى هامش اجتماعات المنتدى التقى د.أنور المضف بنظيره وزير المالية في جمهورية مصر العربية د.محمد معيط، وبمدير مركز السياسات والإدارة الضريبية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) منال كورين، وذلك في إطار بحث تعزيز العلاقات بين دولة الكويت والدول الصديقة والمنظمات الدولية.

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