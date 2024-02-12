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KIB عروض فبراير لحاملي فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع

2/12/2024 11:07:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق عروض حصرية لكافة عملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، والتي تشمل فيزا كلاسيك، الذهبية، بلاتينيوم، سيجنتشر، إنفينيت، ومسبقة الدفع وذلك لمكافأتهم بمناسبة الاحتفال بأعياد الوطنية، من خلال اكتساب فرص للربح مقابل عمليات الدفع باستخدام تلك البطاقات، داخل الكويت وخارجها، والحصول على جوائز نقدية قيمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 8000 دينار.
يستمر العرض من 1 ولغاية 29 فبراير 2024، حيث سيتم تتويج فائزين بجائزة نقدية قيمتها 1000 دينار لكل منهما، إلى جانب الإعلان عن 24 فائزا بجائزة نقدية قيمتها 250 دينارا لكل منهم، وذلك من خلال السحب المقرر تنظيمه في 7 مارس المقبل بالمبنى الرئيسي للبنك، تحت إشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة.
وتمكن هذه العروض المبتكرة للعملاء من دخول السحب، عند استخدام بطاقات KIB خلال التسوق وإنجاز عمليات الدفع مقابل مشترياتهم بما لا يقل عن 500 دينار كويتي للبطاقات الائتمانية و200 دينار كويتي لبطاقات مسبقة الدفع، خلال فترة العرص، حيث يحصل العميل طوال فترة العرض على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 1 دينار يتم إنفاقه محليا، و3 فرص لكل 1 دينار يتم إنفاقه دوليا، بينما تمنح بطاقة السحب الآلي لحامليها 3 فرص مقابل كل 1 دينار يتم إنفاقه دوليا فقط.
وبهذه المناسبة، صرحت مدير المنتجات بإدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، ليلى نصرالله: نحن في KIB نحرص على تعزيز تجربة عملائنا المصرفية، عبر توفير عروض ومزايا وجوائز استثنائية تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم، مبينة أن بطاقات البنك الائتمانية توفر لحامليها باقة غنية من المزايا الاستثنائية، تشمل برنامج الاسترداد النقدي الذي يكافئ حاملي البطاقات باسترداد نقدي يصل لغاية 5% على صرفهم خلال شهر، وعروض حصرية على سلسلة من أفخم المطاعم داخل الكويت وخارجها، وخصومات على خدمات تأجير السيارات، وكذلك على خدمات التأمين المجاني للسفر، ودخول أرقى قاعات الانتظار في المطارات الدولية، وغيرها الكثير.
بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت، علي حناوي: نرى في إطلاق مثل هذه العروض الحصرية أسلوبا مميزا ينتهجه KIB لمكافأة عملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع والسحب الآلي، وتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي لدولة الكويت، والتي تلتزم فيزا بمواكبتها من أجل تحقيق تطلعاتها إلى التوسع في تقديم خدماتها الرقمية لشريحة أكبر من الأفراد والشركات في الكويت.

MENAFN12022024000130011022ID1107843775

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