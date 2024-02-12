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شركات الاستثمار يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم القطاع الخاص

2/12/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام اتحاد شركات الاستثمار (UIC) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بعقد اجتماع طاولة مستديرة لمناقشة التحول الاستراتيجي للقطاع الخاص في الكويت، وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت إيما مورلي - الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، «أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يقدر الدور الأساسي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، خاصة في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ واضطرابات الاقتصاد».
وأضافت أن القطاع الخاص في الكويت يلعب دورا حيويا في دفع النمو الاقتصادي، وفقا لرؤية 2035/2040 والخطة الوطنية للتنمية، وتعزيز الابتكار، ومواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث يعتبر التفاعل الحيوي والتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين الآخرين أمرا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي سياق التزامه المستمر بدعم القطاع الخاص في الكويت، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه للشركات في صياغة استراتيجيات الاستدامة، وتعزيز قدرات الأفراد، وإبراز الفرص المتاحة للاستثمار المستدام، وتظهر الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد شركات الاستثمار والقطاع الخاص في الكويت التفاني في عرض إنجازات الكويت في التنمية المستدامة.
وهدف اللقاء إلى تقديم الدعم والتوجيه الضروريين من خلال التواصل والتعلم المتبادل، حيث كانت الموضوعات تدور بشكل أساسي حول استكشاف رؤى تمكن القادة في القطاع الخاص بالكويت، بما في ذلك قطاعات الاستثمار والبنوك والتمويل، من تطوير مبادراتهم المستدامة وتجاوز الممارسات التقليدية للمسؤولية الاجتماعية للشركات نحو مبادرات استراتيجية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
بدورها، قالت فدوى درويش أمين عام الاتحاد: «يسر اتحاد شركات الاستثمار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه المبادرة المهمة كمشارك رئيسي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الاتحاد بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة بشكل كبير في تحقيق رؤية الكويت 2035/2040».
وتابعت قائلة: «من خلال المشاركة في هذا الحدث، يحرص الاتحاد على تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الأساليب المبتكرة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم القطاع الخاص بالمعرفة والرؤى والخبرات من الخبراء والمختصين في أحدث ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات».

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