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عمليات الشراء تدعم البورصة بـ 613 مليون دينار مكاسب في جلستين

2/12/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
مع التوسع في العمليات الشرائية سواء من قبل الأفراد أو المؤسســــات والصناديق الاستثمارية، بدعم كبير من النتائج المالية المعلنة للعام الماضي والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة، واستمرار ارتفاع اسعار النفط بالسوق العالمي ليتجاوز النفط الكويتي 80 دولارا للبرميل، فضلا عن ترقي 3 أسهم لسوق النخبة أول من أمس هي «الأهلي» و«الصالحية» و«STC»، تعززت الثقة في السوق بشكل عام وانعكست هذه المعطيات الايجابية على جميع المؤشرات والمتغيرات.
وباستمرار النشـــاط الايجابي لمجمل اداء ســوق الأسهم الكويتي، أضــافت القيمة السوقية على مدار الجلستين الماضيتين من الأسبوع الجاري 613 مليون دينار بارتفاع بنسبة 1.4% بواقع 458 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع، وبواقع 155 مليون دينار دينار بجلسة أمس التي اكتست باللون الأخضر، لتواصل القيمة السوقية قفزاتها إلى 43.462 مليار دينار بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ 42.849 مليارا في جلسة ختام الأسبوع الماضي.
في المقابل تراجعت السيولة المتدفقة للسوق أمس بنسبة 17% تقريبا، إذ بلغت المحصلة 66.5 مليون دينار مقارنة بـ 80.4 مليون دينار أول من أمس، واستحوذ سهم «بيتك» الذي جاء بالصدارة للجلسة الثانية على التوالي على النصيب الأكبر من سيولة أمس، بتداولات قيمتها 19.5 مليون دينار، تلاه سهم أجيليتي بـ 3.6 ملايين دينار، ثم سهم ايفا بـ 3.2 ملايين دينار، تلاه سهم الاستثمارات بـ 2.4 مليون دينار، ثم سهم الوطني بـ 2.2 مليون دينار.
وارتفعت أمس كميات الأسهم المتداولة بنسبة محدودة بلغت 0.8%، إذ بلغت كميات التداول خلال الجلسة 245 مليون سهم ارتفاعا من 243 مليون سهم بجلسة الأحد، وجاء بصدارة الأسهم الاكثر تداولا سهم «بيتك» بـ 24.4 مليون سهم، تلاه سهم «وثاق» بـ 16.9 مليون سهم، ثم سهم «برقــان» بـ 10.6 ملايين سهم.
وشهدت جلسة أمس ارتفاعا جماعيا للمؤشرات بواقع 0.27% لمؤشر السوق الأول بمكاسب 21.4 نقطة ليصل إلى 8079 نقطة معززا بقاءه فوق مستوى 8 آلاف نقطة الذي بلغه بجلسة الأحد الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% بمكاسب 46.6 نقطة ليصل إلى 5990 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% بمكاسب 26.3 نقطة ليصل إلى 7360 نقطة.
وقاد ارتفاع السوق أمس 9 قطاعات تصدرها قطاع التكنولوجيا بـ 2.8%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 1.9%، فيما حقق قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.4%، كما ارتفعت القيمة السعرية لأسهم 70 شركة مقابل انخفاض القيمة لأسهم 37 شركة، واستقرت القيمة لأسهم 20 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 22 شركة.

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