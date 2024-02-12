%40 قفزة بأرباح الأهلي إلى 45 2 مليون دينار في 2023



طلال بهبهاني: نواصل العمل على اقتناص الفرص المميزة داخل الكويت أو في الخارج

مستعدون للمشاركة بقوة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى ضمن إطار خطة التنمية

عبدالله السميط: قادرون على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ومواجهة التحديات بنجاح افتتاح المزيد من الفروع الرقمية لخدمة العملاء على مدار الساعة خلال الفترة المقبلة



حققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح بقيمة 45.2 مليون دينار في 2023 بنمو 40% مقارنة مع 32.29 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2022، ووصلت ربحية السهم إلى 19 فلسا مقارنة مع 13 فلسا بنمو 46% مقابل الفترة نفسها من العام 2022.

وأشار البنك في بيان صحافي إلى ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 7% ليبلغ 97.1 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي الأصول 6.28 مليارات دينار، في حين وصلت ودائع العملاء إلى 3.83 مليارات دينار، وفي الوقت نفسه، زادت محفظة القروض بنسبة 5% لتصل إلى 4.25 مليارات دينار، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.33%، وقد تمت تغطيتها بمخصصات تبلغ 445%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %16.74، بينما بلغت حقوق المساهمين 619.55 مليون دينار بنمو 22.9%.

إستراتيجية متكاملة

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني: تعكس نتائج عام 2023 نمو أرباحنا الصافية بنسبة 40% ونجاحنا في مواكبة تطورات القطاع المصرفي بخطط واضحة ومتكاملة تعزز موقعنا التنافسي في السوق الكويتي وفي الأسواق الإقليمية التي نعمل بها في كل من مصر والإمارات.

وأفاد بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل العمل على تنفيذ إستراتيجية التحول الخاصة بها والتي تهدف إلى تطوير العمليات التشغيلية، وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تواكب التغيرات المستمرة في احتياجات العملاء.

وأضاف أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تحرص على تحقيق قيمة مضافة لجميع المتعاملين معها، لافتا إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9% اي بواقع 9 فلوس عن كل سهم، وأسهم منحة بنسبة 5% بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

ولفت بهبهاني إلى اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز الميزانية العمومية للبنك خلال العام الماضي، ومن بينها زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون دينار عبر عملية اكتتاب شهدت إقبالا كبيرا تجاوز المبلغ المطلوب بنحو 3.3 مرات من قبل المساهمين والمستثمرين، إلى جانب إصدار سندات مساندة بقيمة 50 مليون دينار ضمن الشريحة الثانية لكفاية رأس المال.

وذكر بهبهاني أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي استمرت في محافظتها على تقييماتها المرتفعة من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصلت على تصنيف A من وكالة فيتش وA2 من وكالة موديز مما يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المجموعة. وأفاد بهبهاني بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي ستواصل العمل على اقتناص الفرص المميزة سواء داخل الكويت أو في الأسواق الإقليمية أو حول العالم، واستعدادها للمشاركة بقوة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى ضمن إطار خطة التنمية «كويت جديدة 2035».

وشكر بهبهاني جميع الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وكذلك البنك المركزي في مصر ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي على الدعم غير المحدود للبنك الأهلي الكويتي.

نمو متواصل

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة، عبدالله السميط، «تؤكد المؤشرات المالية للعام 2023 النمو المتواصل الذي تشهده عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي، وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ومواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية بنجاح».

وأفاد بأن المجموعة واصلت العمل على تنفيذ خطط التحول الرقمي لديها، وهو ما تجلى من خلال افتتاح الفرع الرقمي الأول من نوعه بتقنية الهولوغرام في السوق الكويتي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المزيد من الفروع الرقمية لخدمة العملاء بسهولة على مدار الساعة وفق أرقى التقنيات التكنولوجية في القطاع المصرفي. وأضاف بأن مجموعة البنك الأهلي الكويتي عملت على تعزيز تواجدها في مصر عبر افتتاح 4 فروع جديدة بأحدث التقنيات ضمن إطار خطة التوسع التي تعتمدها لتعزيز تواجدها وخدمة العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

وذكر أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي نجحت في تقديم العديد من القروض الكبيرة داخل الكويت ومن خلال فرعي البنك الأهلي الكويتي في الإمارات وفرع مركز دبي المالي العالمي DIFC، مما يعكس الثقة التي باتت تتمتع بها المجموعة لدى الشركات والمستثمرين الدوليين.

وأشاد السميط بجهود جميع الموظفين في مجموعة البنك الأهلي الكويتي، مؤكدا أنهم يشكلون العنصر الرئيسي في تحقيق هذه الإنجازات مؤكدا حرص البنك الدائم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، لمواكبة التوسع في عمليات المجموعة بشكل عام.

الاستدامة والحوكمة

تحرص مجموعة البنك الأهلي الكويتي على الأهمية المتزايدة لمبادئ الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة للمستثمرين وجميع المتعاملين معها، ودمج هذه المبادئ في أعمالها، بما يسهم في التأكيد على التنمية المستدامة وتعزيز النمو على المدى الطويل.

دور رائد في المسؤولية الاجتماعية

سلطت مجموعة البنك الأهلي الكويتي الضوء على دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يشمل دعم ورعاية وتنفيذ مبادرات وأنشطة وفعاليات في مجالات مختلفة ومتنوعة، بما يشمل المشاركة في معارض التوظيف في الجامعات لدعم الطلاب والتعليم، والعديد من الفعاليات الرياضية.

ابتكار.. ونمو مستدام

يظهر الأداء المالي الاستثنائي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي خلال عام 2023 مرونتها والتزامها الدائم بتحقيق النمو المستدام ومنح قيمة مضافة لجميع المتعاملين معها، مع استمرارها بتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي، كما تواصل العمل على قيادة الابتكار في الحلول المصرفية.

توعية متواصلة

يواصل البنك أيضا دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لرفع الوعي المالي والمصرفي بين العملاء، وتعزيز الشمول المالي في المجتمع.