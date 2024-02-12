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612 2 مليون دولار صادرات النفط الكويتي لأميركا في 2023

2/12/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية، عن احتلال الكويت المرتبة الرابعة عربيا كأكثر الدول تصديرا للنفط إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2023، حيث صدرت الكويت نفطا إلى أميركا بقيمة بلغت 612.24 مليون دولار، وبكميات بلغت 7.465 ملايين برميل.
وتظهر البيانات أن صادرات النفط الكويتي إلى الولايات المتحدة خلال ديسمبر 2023 بلغت قيمتها 65 مليون دولار، بكمية بلغت 800 ألف برميل، فيما لم تصدر الكويت نفطا إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أكتوبر الماضي، وقامت خلال نوفمبر بتصدير كمية بلغت 651 ألف برميل، بقيمة 53.42 مليون دولار، وبلغت كمية صادراتها 1.62 مليون برميل بشهر أغسطس، بقيمة 149.51 مليون دولار.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي صادرات النفط الخام لـ 5 دول عربية، هي: السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات، إلى الولايات المتحدة الأميركية، بلغ كمياتها بنحو 235.098 مليون برميل، بقيمة بلغت 18.954 مليار دولار خلال عام 2023.
وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة قائمة الدول المصدرة للنفط، مستحوذة على 55% من إجمالي صادرات الدول العربية من النفط خلال العام السابق، وصدرت المملكة نفطا بلغت قيمته 10.48 مليارات دولار، لكميات بلغت نحو 125.69 مليون برميل، بينما بلغت قيمة ما صدرته خلال ديسمبر الماضي 599.119 مليون دولار، وكميات بنحو 7.1 ملايين برميل.
ويليها صادرات النفط لدولة العراق خلال العام الماضي، التي بلغت قيمتها 5.477 مليارات دولار، وبكميات بلغت 78.1 مليون برميل، فيما بلغت قيمة صادرات ديسمبر السابق نحو 297.183 مليون دولار، بكمية بلغت 3.86 ملايين برميل.
وحلت صادرات النفط الليبي ثالثا، حيث صدرت لأميركا كميات بنحو 17.5 مليون برميل، بقيمة 1.535 مليار دولار، مقارنة بـ2.457 مليون برميل بقيمة 234.372 مليون دولار في ديسمبر.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة خامسا بصادرات نفط بلغت خلال الفترة المحددة بنحو 6.34 ملايين برميل، وبقيمة نحو 547.5 مليون دولار، وبلغت كمية صادراتها في شهر ديسمبر 2023، بنحو 1.221 مليون برميل بشهر ديسمبر، فيما بلغت قيمة صادرات نوفمبر السابق نحو 47.13 مليون دولار بكمية بلغت 500 ألف برميل.
يذكر أنها لم تصدر نفطا إلى الولايات المتحدة خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس خلال عام 2023، وبلغ إجمالي واردات النفط الإماراتي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 1.427 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 123.169 مليار دولار.
وأوضحت البيانات الأميركية أن إجمالي واردات النفط بالولايات المتحدة خلال العام الماضي، بلغت نحو 2.326 مليار برميل بقيمة 165.08 مليار دولار، بينما خلال ديسمبر بلغت كمية وارداتها 196.125 مليون برميل بقيمة 13.485 مليار دولار.

MENAFN12022024000130011022ID1107843770

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