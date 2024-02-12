4 مليارات دينار ديون البطاقات الائتمانية منها نصف مليار كاش



1.3 مليار دينار معاملات بطاقات الائتمان في الشراء عبر المواقع الإلكترونية.. بنمو 14.7% 62.5 % من السحوبات على المكشوف من البطاقات ينفق داخل الكويت بإجمالي 2.54 مليار دينار

أحمد مغربي - علي إبراهيمكشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن إجمالي الإنفاق من خلال بطاقات الائتمان (Credit Cards) خلال 2023 شهد نموا بواقع 16.6% ليبلغ 4 مليارات دينار، مقارنة بإجمالي قيم معاملات تمت عبر تلك البطاقات خلال 2022 بقيمة 3.48 مليارات دينار، أي بصافي زيادة بلغ 581 مليون دينار، حيث تعتبر هذه البطاقات الأكثر استخداما في المشتريات الإلكترونية في الخارج، إضافة إلى استخداماتها المتعددة في الشراء أو السحب الكاش، وتبدو ضرورية للمسافرين في الخارج.وتدفع الفوائد عن طريق هذه البطاقات حسب المبالغ فيها، لكن سحب الكاش عن طريقها يكبد حاملها فوائد إضافية تراكمية حسب فترة السداد والمبالغ المسحوبة، ويلاحظ ان ارتفاع أسعار الفائدة عالميا خلال العام الماضي والتي وصلت حسب بنك الكويت المركزي إلى 4.25% سيكبد أصحاب تلك البطاقات فوائد أعلى عند السحب كاش.وأظهرت البيانات التي ترصد الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمــــين في الكويت وخارجها عبر بطاقات الائتمان أن متوسط ما ينفقه المواطنون والمقيمون بالدين عبر بطاقات الائتمان يوميا في الكويت يبلغ نحو 11.2 مليون دينار.وأظهرت البيانـــــات أن 62.5% مـــن سحوبات المواطنين والمقيمين على المكشوف من بطاقاتهم الائتمانية ينفق داخل الكويت بإجمالي 2.54 مليار دينار من أصل 4.07 مليارات دينار خلال 2023، بينما استحوذ الصرف عبر البطاقات الائتمانية خارج الكويت على 37.5% من الانفاق بواقع 1.52 مليار دينار.وتظهر تلك الأرقام أن سحوبات المواطنين والمقيمين من بطاقات الائتمان خلال الربع الرابع من 2023 (الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر) بلغت مليار دينار، إذ سجل إجمالي المعاملات لدى القطاع المصرفي في أول 9 اشهر من 2023 نحو 3.04 مليارات دينار.ووفقا للبيانات، فإن عمليات شراء السلع والدفع مقابل الخدمات عبر نقاط البيع المباشر من خلال بطاقات الائتمان استحوذت على 54% من سحوبات المواطنين والمقيمين، إذ ارتفعت بنسبة 21% خلال 2023 وبما قيمته 383 مليون دينار لتصل إلى 2.2 مليار دينار، مقارنة مع 1.8 مليار دينار في نهاية 2022.وأظهرت البيانات أن الانفاق على الشراء المباشر ببطاقات الائتمان داخل الكويت ارتفع بنسبة 24% بما قيمته 289 مليون دينار ليصل إلى 1.5 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 1.2 مليار دينار بنهاية 2022، كما ارتفع الانفاق عبر ذات البطاقات للشراء المباشر خارج الكويت بـ 15.28% بما قيمته 94 مليون دينار ليصل إلى 709 ملايين دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 615 مليون دينار بنهاية 2022.وسجلت سحوبات المواطنين والمقيمين للكاش على المكشوف نحو 13% من إجمالي السحوبات على المكشوف خلال 2023، إذ ارتفعت بما نسبته 5.3% بقيمة 27.4 مليون دينار لتصل إلى 538.9 مليون دينار مقارنة مع 511.5 مليون دينار في 2022.وارتفعت سحوبات الكاش على المكشوف داخل الكويت بنسبة 5.26% بما قيمته 24.7 مليون دينار في 2023 لتصل إلى 493.7 مليون دينار مقارنة مع 469 مليون دينار في 2022، وارتفع السحب أيضا خارج الكويت بنسبة 6.8% بما قيمته 2.9 مليون دينار ليصل إلى 45.2 مليون دينار في نهاية 2023 مقارنة مع 42.3 مليون دينار في نهاية 2022.واستحوذ الإنفـــــاق عبر الانترنت للمواقع الإلكترونية ببطاقـــات الائتمان على 32.5% من إجمالي الانفاق، بعدما استحوذ على 1.3 مليار دينار بارتفاع 170.3 مليون دينار وبزيادة نسبتها 14.7% مقارنة مع انفاق بلغ 1.15 مليار دينار في نهاية 2022.وزاد الانفاق ببطاقات الائتمان عبر المواقع الإلكترونية في الخارج بنسبة 6.7% بما قيمته 48.6 مليون دينار ليبلغ 772 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 723.4 مليون دينار بنهاية 2022.وارتفع الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية ببطاقات الائتمان داخل الكويت بنسبة 28.4% بما قيمته 121.6 مليون دينار ليصل إلى 550.2 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 428.6 مليون دينار في 2022.