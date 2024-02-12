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نفط الكويت ترصد 380 مليون دولار لتركيب أنظمة ضغط واستخلاص كبريت

2/12/2024 11:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت مددت الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع أنظمة ضغط ووحدات استخلاص الكبريت والذي تقدر قيمته بـ 380 مليون دولار.
ويشمل نطاق العمل في المشروع تركيب أنظمة الضغط ووحدات استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر 50 (EPF-50) ومرفق الإنتاج الجوراسي 3 (JPF-3).
وكانت وثائق المناقصة قد وضعت في الأصل في متناول أيدي المقاولين يوم 17 سبتمبر، فيما حددت الشركة الموعد النهائي الأصلي لتقديم العطاءات في 17 ديسمبر الماضي. وفي نوفمبر الماضي، علمت مجلة ميد من مصادر مطلعة انه كان من المتوقع حدوث تأخير في المشروع بسبب توسيع نطاق المشروع.
وقالت المصادر إن توسيع النطاق سيشمل إضافة المزيد من أنظمة الضغط إلى المشروع، وبالتالي، فإن من المحتمل نتيجة هذا التوسيع أن ترتفع قيمة المشروع في نهاية المطاف لتتجاوز بكثير التقديرات الأصلية البالغة 380 مليون دولار، وصدرت آخر مرة الموافقة على تمديد الموعد النهائي المتاح للمقاولين لتقديم العروض حتى 18 فبراير 2024.
وأشارت إلى أن مشروع شركة نفط الكويت المخطط له لبناء أنظمة ضغط الاستنفاد ووحدات استخلاص الكبريت سينفذ وفقا لنموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، وفقا لوثائق المناقصة. وقالت المجلة إن مشروعي مرفق الإنتاج المبكر 50 (EPF-50) ومرفق الإنتاج الجوراسي 3 (JPF-3) هما عبارة عن منشآت لمعالجة ومعالجة الهيدروكربونات الحامضة في حقول تقع شمال الكويت، وهي مصممة للتعامل مع الهيدروكربونات الحامضة عالية الضغط من عدة آبار جوراسية في حقول شمال البلاد.
وقد تم تقسيم نطاق عمل العقد إلى قسمين، حسب وثائق المناقصة الأصلية، وفي الجزء الأول سيتم تركيب أنظمة ضغط متوسط وأنظمة استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر EPF-50، ويركز الجزء الثاني على تركيب نظام الضغط المتوسط الجديد ووحدة لاستخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج الجوراسي.

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