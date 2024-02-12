الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية بنابلس
التاريخ
2/12/2024 10:07:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وتمركزت أمام مخيم عسكر الجديد.
وكانت قوات الاحتلال صعّدت اقتحاماتها الليلة بمدن الضفة، واقتحمت من محاور عدة مدينة جنين، ومناطق في الخليل وقلقيلية.
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