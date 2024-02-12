الاستدامة منهج حياة

قبل أيام قلائل أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل العام 2024، فماذا يعني ذلك وما دلالته؟

ببساطة هذه رسالة تؤكد القيادة من خلالها المضي قدماً في مشروعها الكبير فيما يتعلّق بقضية التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، مما يعكس حرصها على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع قطاعات الدولة، وغرس تلك الممارسات في سلوكيات المجتمع.

قد يرى البعض أننا لم نكن بحاجة لمثل هذا القرار في ضوء ما اتخذته الإمارات بالفعل من خطوات جادة وغير مسبوقة في هذا الملف، فيتساءل ما الذي يمكن أن تقوم به الدولة بعد أن أطلقت سياسات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية نظراً لأخطارها الصحية والبيئية، فضلاً عن عدة مبادرات اعتمدتها حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن الاهتمام بالبيئة في قطاعات مختلفة، وأخيراً القرار التاريخي باستثمار 600 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة المتجددة صديقة البيئة؟

هذا التساؤل صحيح من الناحية النظرية، لكنه يغفل عاملاً أساسياً وجوهرياً، بأن هذه القضية مستمرة ولا تتوقف ما دامت الحياة على سطح الكوكب.

ومن منطلق الإيمان بأن هذه القضية هي قضية حياة في المقام الأول، فإن استمرارية الجهود فيها أمر بالغ الأهمية لتحقيق جملة الأهداف المطلوبة والبناء عليها، وإلا حدثت انتكاسة لا يحمد عقباها لا قدر الله.

وفي تقديري أن مغزى ما أقدمت عليه القيادة بقرارها يرسّخ ويجدد الالتزام وينبّه كافة الهيئات والمؤسسات بل والأفراد إلى ضرورة مواصلة العمل في هذا الملف بذات العزيمة والإصرار.

ولنستمع لما قاله صاحب السمو رئيس الدولة وهو يزفّ لنا نبأ استمرارية عام الاستدامة نصّاً عبر حسابه في منصة «إكس»: «أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع».

لا شك في أن الإمارات باتت نموذجاً ملهماً في العمل البيئي، وجهودها الرائدة في هذا المجال تلقي بصداها في كل مكان، خاصة في ضوء نجاحها الكبير في توقيع اتفاق تاريخي خلال قمة «كوب 28» بعد أن عبرت العديد من المطبات الصعبة، ونجحت بمهارة فريقها الدبلوماسي في تحقيق انفراجة بتوافق الفرقاء وتجاوز الخلافات البينية بين الدول الصناعية الكبرى.

تمنيت لو انتبهت المؤسسات الدولية واتخذت التدابير اللازمة نحو تعميم قرار قيادة الإمارات التي تجلّت حكمتها في التعاطي بكل قوة مع ملف لا يخصها وحدها، ونحن بحاجة ضرورية للعمل الجماعي من أجل تعزيز الوعي بقيم الاستدامة، وتشجيع المجتمعات الإنسانية على تغيير سلوكياتها نحو مبادئ حماية البيئة ومواردها.

كل الشكر والتقدير للقيادة التي تلهمنا المعاني السامية ذات التوجه الإنساني النبيل، تواكب بها أهداف تتخطى الحاضر من أجل المستقبل.

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