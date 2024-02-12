«الفحيص» يحتفظ بلقب «السلة» و «سبورتنج» بطل «الطائرة» في ختام «عربية السيدات 2024»

احتفظ فريق الفحيص الأردني، بفوزه على الثورة السوري (72-50)، بلقب مسابقة كرة السلة، فيما توج فريق سبورتنج المصري بلقب بطولة الكرة الطائرة بعد فوزه المستحق (3-صفر)

على فريق سلوى الصباح الكويتي

الذي حل وصيفاً، فيما نال فريق الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي المركز الثالث بفوزه الكبير على فريق بيبلوس اللبناني(3-2) ضمن فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي أسدل الستار عنها مساء أمس الإثنين، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وأقيمت منذ الثاني من فبراير الجاري، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، نافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

تتويج بحريني

وشهد اليوم الختامي، اعتلاء لاعبات الأهلي البحريني للعتبة الأخيرة من منصات التتويج، بحصدهن الميدالية البرونزية، عقب فوزهن في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على فريق نادي العاصمة السعودي بواقع (65-57).

كأس النسخة السابعة

وعقب انتهاء المنافسات، توجه الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بطلات كرة السلة، وتسليم الأهلي البحريني الميداليات البرونزية، والثورة السوري الفضية، والفحيص الأردني الذهبية وكأس النسخة السابعة، وذلك بحضور شخصيات رسمية وقيادات رياضية أبرزهم: الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبد العزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وسعادة فيصل غسال، ممثل إدارة الرياضة والشباب - وزير مفوض في جامعة الدول العربية، وسعادة عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد السابق للهيئة العامة للرياضة، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ونورا الشامسي مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

تكريم

وفي ختام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها السابعة، كرمت اللجنة المنظمة العليا للدورة سعادة عبد المحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد السابق للهيئة العامة للرياضة، والذي كان ضيف الحفلة الختامية للدورة، مشيدة بجهوده في عالم الرياضة وما قدمه للرياضة بشكل عام وللرياضة النسائية بشكل خاص، والذي ترك بصمة واضحة في المجتمع المحلي.





تفاصيل النهائي

وفي تفاصيل النهائي، جاءت بداية المباراة متقاربة المستوى بين الفريقين، قبل أن يتمكن الفحيص من إنهاء الربع الأول لصالحه بصعوبة بواقع (13-11)، وليتكرر السيناريو ذاته خلال مجريات الربع الثاني الذي حسمه الفحيص بواقع (12-9)، وإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق خمسة نقاط وبنتيجة (25-20).

سلاح الثلاثيات

ومع انطلاق الشوط الثاني، اتكل الفحيص الأردني على سلاح الثلاثيات، الذي أتاح له الابتعاد بفارق النقطة وحسم الربع الثالث لصالحه بواقع (24-17)، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة والأخيرة التي استفاد فيها الفريق الأردني من فارق خبرات المباريات النهائية، وأتاحت له حسم هذه الفترة بواقع (23-13) والفوز بالمباراة واللقب.

الثالث والرابع

وعلى صعيد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عرفت لاعبات الأهلي البحريني كيفية حجز موطئ قدم لهن على منصات التتويج على حساب العاصمة السعودي، في مباراة هيمنت خلالها بصورة مطلقة لاعبات البحرين على فتراتها الأربعة بواقع (14-12 و12-11 و20-18 و19-16).

«سبورتنج» بطلا «الطائرة » و«سلوى الصباح» وصيفاً

توج فريق سبورتنج المصري بلقب بطولة الكرة الطائرة بعد فوزه المستحق

(3-صفر

)

على فريق سلوى الصباح الكويتي

الذي حل وصيفاً، فيما نال فريق الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي المركز الثالث بفوزه الكبير على فريق بيبلوس اللبناني(3-2)

المصري البطل

واستحق فريق سبورتنج المصري الفوز بلقب النسخة السابعة بعد فوزه بثلاثية نظيفة بالأشواط (25- 21 و 25- 5 و25 -16) ليحقق حلمه في التتويج باللقب بعد حل في النسخة السادسة وصيفا وكان مرشحا بقوة للفوز بلقب النسخة الحالية.

البرونز شرقاوي

فيما نجح فريق الشارقة لرياضة المرآة في خطف الميداليات البرونزية والمركز الثالث في البطولة بفوزه الصعب والمستحق على فريق بيبلوس اللبناني

3-2 بعد مباراة ماراثونية من خمسة أشواط

حماسية ومثيرة، تقدمت فيها لاعبات الشارقة في الشوطين الأول والثاني ( 27-25 و 25-15)، وكان يكفيه الفوز بشوط ثالث يحسم به المباراة لكن لاعبات بيبلوس اللبناني كان لهن رأي اخر وقدمن أداء بطولي ربحن به الشوطين الثالث والرابع (25-20 و25-20) وهو ما لم يحدث في مباريات هذه البطولة ان يتقاسم الفريقان الفوز في الأشواط الأربعة الأولى بالتساوي ليحتكمن إلى شوط خامس لحسم البرونز الغالي والذي استعادت فيه لاعبات الشارقة زمام المبادرة لصالحهن وحسمن الشوط أداء ونتيجة (15-8) وبالتالي استحققن الفوز بالمباراة (3-2) و بالميداليات

البرونزية.

مكسب احترافي

مدرب فريق الشارقة لرياضة المرآة كريم بن عياد أعرب عن سعادته بالأداء الاحترافي للاعبات فريقه رغم عدم حسم المباراة في شوطها الثالث لكن خسارتهن للشوطين الثالث والرابع كان فرصة لاكتشاف قدراتهن على العودة بعد خسارة شوطين وهو قمة الاحتراف في التعامل مع الخسارة بعدم الاستسلام والرجوع بقوة واللعب باحترافية في الشوط الخامس وهو تأكيد على ان الفريق استفاد كثيرا من المشاركة في هذه البطولة

"الاحترافية" لأنها ضمت لاعبات على مستوى عال والتحية للاعبات فريق بيبلوس اللبناني وجهازهن الفني للأداء القوي والمباراة

الجميلة والممتعة فهو فريق مميز.

أولمبياد عربي

وتوجه كريم بن عياد بالشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على رعايتها الكريمة لهذه الدروة التي باتت أولمبياد عربي مشرف، لاتها باتت تتيح للاعبات في مختلف الألعاب اللعب في أجواء احترافية تصقل المواهب وتكسبهن خبرات تنافسية.

تجربة ناجحة

ووصفت نعيمة بن عامر المدير الفني لفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي مشاركتهن في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالناجحة رغم عدم التتويج بلقب البطولة او المراكز المتقدمة لان الهدف كان من المشاركة هو صقل اللاعبات الجدد واكسابهن مهارات وقدرات تنافسية مع فرق قوية لاسيما وان الفريق حديث التكوين وعمره مع كرة الطائرة 9 اشهر فقط، لذلك يعتبر ما قدمته اللاعبات في هذه البطولة ظهور مشرف ويستحققن عليه

الإشادة على امل تقديم الأفضل في النسخ المقبلة

السورية هند ظاظا بطلة "الطاولة "

فازت اللاعبة السورية هند عبد الرؤوف ظاظا بلقب منافسات الفردي لمسابقة كرة الطاولة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات وحسمت لاعبة نادي المحافظة السوري هند ظاظا اللقب بعدما فازت في المباراة النهائية على المصرية ريم العراقي بنتيجة 3-2، لتحصل اللاعبة السورية على الميدالية الذهبية، بينما نالت لاعبة نادي إنبي الميدالية الفضية، فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبتين، لاعبة نادي عالي البحريني مريم العالي ولاعبة إنبي المصري هناء إبراهيم.

واختتمت منافسات كرة الطاولة بتكريم اللاعبات الفائزات في المسابقة التي شهدت إثارة كبيرة، حيث حصل على لقب الفرق إنبي المصري متوجاً بالميدالية الذهبية، وحصل عالي البحريني على الميدالية الفضية، وحمادة الأردني على الميدالية البرونزية.

مسابقة الزوجي

أما على مستوى مسابقة الزوجي فازت لاعبتي نادي العالي البحريني مريم عبدالله العالي وأمريتا أميت بهدكي بالميدالية الذهبية، وحصلت لاعبتي إنبي المصري ريم خالد العراقي وفاطمة علاء الدين على الميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية فحصلت عليها لاعبتا المحافظة السوري هند عبدالرؤوف ظاظا وإباء علي حلاق ولاعبتا الفتاة الكويتي مريم سليمان عبدالرحيم ومنوه ماجد الشمري.

التنوع في نتائج

من جهته أكد نبيل مأمون عضو لجنة القواعد في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وحكم عام المسابقة في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أن البطولة جاءت ناجحة بكل المقاييس، لافتاً إلى أن التنوع في نتائج المسابقات الثلاث وتوزيع الميداليات على أكثر من فريق مختلف يؤكد على قوة المسابقة وتقارب مستويات اللاعبات.

وقال: "سعداء بالمستوى الرائع الذي قدمته الفرق المشاركة والالتزام الكبير من اللاعبات والروح الرياضية التي غلبت على جميع المباريات، إذ تحققت الاستفادة المرجوة من تنظيم هذا العرس العربي".

وتوجه مأمون بالشكر إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على رعايتها الكريمة لهذا الحدث العربي الكبير، مؤكداً أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات فرضت نفسها كأحد أبرز البطولات الإقليمية التي تدعم رياضة المرأة في الوطن العربي.

"الشارقة الرياضي للمرأة" يتألق في القوس والسهم

حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق في ختام بطولة القوس والسهم "فئة القوس المركب" بعد فوزهن على نادي "أبوظبي للقوس والسهم"، في اللقاء النهائي الذي أقيم بنادي البطائح الثقافي الرياضي، وتضمنت مسابقات القوس والسهم للفردي والفرق، كلاً من منافسات "القوس المحدب" و"القوس المركب"، وسجلت المسابقة منافسة بين لاعبات ستة أندية، هم: الشارقة لرياضة المرأة، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي النيل السوداني، ونادي الثقبة من السعودية، ونادي الكويت، ونادي البحرين.

وجاء فوز فريق الشارقة على حساب أبوظبي بإجمالي 209 مقابل 151 نقطة، بعد تغلبه على مدار جولات النهائي الأربع بواقع (53-33 و53-38 و53-38 و50-42).

وضم فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللاعبات: آمنة العوضي، وفاطمة أحمد، وحمدة المازمي، أما فريق نادي أبوظبي للقوس والسهم فضم اللاعبات: عائشة المنصوري، وجمانة النجار، ومريم النعيمي.

ا لثقبة السعودي بطل الفرق للقوس المحدب

وعلى صعيد منافسات الفرق لفئة القوس المحدب، اقتنصت سيدات نادي الثقبة السعودي الميدالية الذهبية بفريق تكوّن من سما كنفر وسارة بن سلوم وشادن المرشود بفوزهن في النهائي على لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة (6-0)، وضم فريق الشارقة كلاً من حصة العوضي، ومريم الصايغ، وميرة الصايغ، لتكتفي الإماراتيات بالفضية بعدما أهدرن فرصة معانقة الذهب، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية إلى نادي البحرين البحريني الذي ضم الثلاثي مريم عنبر، مريم أحمد، وسها شيخ، بعد الفوز على نادي أبوظبي للقوس والسهم بنتيجة 6-2.

أمنة العوضي تتقلد ذهبية فردي القوس المركب

وتواصلت النتائج المتميزة للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، حيث انتزعت اللاعبة آمنة العوضي ذهبية منافسات فردي القوس المركب، بعد فوزها في النهائي على الكويتية حنان المياس بإجمالي 136 مقابلة 131 نقطة، بعد مباراة مثيرة امتدت لخمس جولات، انهت العوضي الأولى والثالثة والرابعة منها بالتعادل (28-28 و27-27 و26-26)، قبل أن تهديها حسم الجولة الثانية بأفضلية مريحة (28-22) والفوز بالمباراة، رغم نجاح منافستها الكويتية المياس في نيل الأفضلية بنتيجة الجولة الأخيرة (28-27).

البحرينية سها شيخ تنتزع ذهبية فردي القوس المحدب

وفازت لاعبة البحرين سها شيخ، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي القوس المحدب، عقب تغلبها في المباراة النهائية على لاعبة نادي الثقبة السعودي سما كنفر، بنتيجة (5-4)، في مباراة مثيرة استهلتها السعودية سما بنيل الأفضلية بنتيجة جولتيها الأولى والثانية (27-21 و16-15)، واستعادة البحرينية زمام المبادرة بنيل الأفضلية في باقي جولاتها (24-23 و26-23 و22-19).

وفي الفئة ذاتها، حصدت علياء آل علي لاعبة نادي أبوظبي للقوس والسهم، الميدالية البرونزية، بتغلبها على لاعبة البحرين سارة مرزوق في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز