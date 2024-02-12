"القاهرة تحلم" مؤتمر تاريخي لمجتمع Salesforce في مصر

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- Golin Mena) القاهره 12 فبراير 2024 - اختتم بنجاح الأسبوع الماضي مؤتمر " القاهرة تحلم "، وهو أول حدث بقيادة مجتمع Salesforce في مصر، أقيم المؤتمر في فندق ماريوت مينا هاوس التاريخي، حيث كانت الأهرامات المذهلة بمثابة خلفية رائعة. جمع الحدث عشاق Salesforce من مصر وخارجها لمدة ثلاثة أيام من التعلم والتواصل والإلهام.
وبحضور 40 متحدثًا من 12 دولة، عرض مؤتمر القاهرة تحلم مجموعة متنوعة من الخبرات ووجهات النظر داخل مجتمع Salesforce. أتيحت للحاضرين فرصة المشاركة في 34 جلسة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة بمتعلمي و خبراء Salesforce، بدءًا من التعمق التقني وصولاً إلى أفضل الممارسات في المشاركة بين مستخدمي المنصة.
وقالت فرح شريف، إحدى منظمي الحدث: "يسعدنا استضافة حدث القاهرة تحلم الافتتاحي". "إنه أمر لا يصدق أن نرى شغف وتفاني مجتمع Salesforce في مصر والمنطقة الأوسع. وقد وفر مؤتمر "القاهرة تحلم" منصة لتبادل المعرفة والتعاون والتمكين."
وتضمنت أبرز أحداث المؤتمر عشاء عمل للمختصين والمتحدثين من 12 دوله ، حيث أتيحت لهم فرصة التواصل والاسترخاء قبل المؤتمر، وجولة سياحيه تضمنت زيارات إلى المعالم الشهيرة في القاهرة مثل متحف الحضارة، والأهرامات، ومتحف البردي.
وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في "القاهرة تحلم" : أحمد كشك، وسوزانا كيت بلايستيد، وجيلدا هيلير، الذين ألقوا محاضرات ملهمة حول مستقبل التكنولوجيا والابتكار وبناء المجتمع.
ولم يكن مشروع "القاهرة تحلم" ممكنًا لولا الدعم السخي من الجهات الراعية له، بما في ذلك Agile Cloud Consulting، وMomentum، وCloud Capita، وCloudzlab. حيث ساهم دعمهم وتشجيعهم في تحقيق نجاح باهر لهذا الحدث.
من جانبه، قال شريف شعلان – الرئيس التنفيذي لشركة Agile Cloud : "نعرب عن خالص امتناننا للرعاة والمتحدثين والحضور وكل من لعب دورًا في تحويل "القاهرة تحلم" إلى حقيقة ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الزخم والاستمرار في تعزيز مجتمع Salesforce النابض بالحياة في مصر."
لمزيد من المعلومات حول " القاهرة تحلم "، يرجى زيارة :
حيث يمكنك العثور على تفاصيل حول المنظمين والمتحدثين الرئيسيين والجهات الراعية والمزيد.
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