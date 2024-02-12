كندا داعية إسرائيل إلى عدم اجتياح رفح: سيكون مدمراً

حذرت كندا الاثنين من الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح، مؤكدة قلقها من أنه سيكون "مدمرا بالنسبة للفلسطينيين"، لتنضم بذلك إلى عدة دول حثت إسرائيل على عدم اجتياح المنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي للصحفيين "أنا قلقة للغاية إزاء ما يحدث في غزة وخصوصا في رفح".

وأضافت: "العملية ستكون مدمرة للفلسطينيين وكل من يسعون للاحتماء" وفق روسيا اليوم.

وأكدت جولي أنها ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن يوم الثلاثاء بشأن الأوضاع.

هذا وطالب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، وكالات الأمم المتحدة بالتعاون بخصوص خطة يقوم الجيش بتطويرها لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة.

كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المنظمة لن تشارك في عملية التهجير القسري للفلسطينيين في رفح، وأنه لا يوجد ملاذ آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه.



ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ129، يشهد القطاع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية. فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 28340 قتيلا، والجرحى إلى 67984 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى في صفوفه إلى 229 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، و566 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.





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