إصابة ستة أشخاص بإطلاق نار في مترو نيويورك

أصيب ستّة أشخاص بالرصاص، أحدهم حالته "حرجة"، في إطلاق نار وقع عصر الإثنين في مترو أنفاق نيويورك، بحسب ما أعلنت مديرية الإطفاء في المدينة الأميركية.

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ مسلّحاً أو اثنين أطلقا النار على ركّاب كانوا ينتظرون القطار على رصيف محطة للمترو في حيّ برونكس في نيويورك.

وقال متحدّث باسم مديرية الإطفاء في نيويورك لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إنّ ستّة أشخاص أصيبوا بالرصاص، أحدهم "حالته حرجة" وأربعة "جروحهم خطرة" والسادس "جروحه طفيفة".

وأضاف أنّ الجرحى الستّة نُقلوا إلى مستشفيات مجاورة.

ووقع إطلاق النار في محطة ماونت إيدن أفينيو حيث يمرّ القطار فوق الأرض.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن الشرطة أنّ أحد الجرحى توفي في المسشفى متأثراً بإصابته، لكنّ هذه المعلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.

وحيّ بروكس الواقع في شمال نيويورك هو أفقر أحياء المدينة البالغ عدد سكّانها 8,5 ملايين نسمة.

وبثّت قنوات تلفزيونية محليّة مشاهد التُقطت من الجوّ لمحطة المترو بدا فيها القطار متوقفاً وعناصر من الشرطة ومحققين بملابس مدنية منتشرين في الموقع.

وإثر جائحة كوفيد تراجع معدّل الجريمة في نيويورك، وبخاصة جرائم القتل بالأسلحة النارية.

وتفرض سلطات نيويورك قيوداً مشدّدة على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، وذلك بالمقارنة مع مدن وولايات أخرى في الولايات المتحدة.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز