سوق دبي يستعيد مستوى 4200 نقطة بدعم «القيادية»

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.65 % أو ما يعادل 27.10 نقطة، أمس، أولى جلسات الأسبوع، مسجلاً 4210.96 نقطة، وهو أعلى مستوى في أسبوع، وتحديداً منذ جلسة 5 فبراير الجاري، ليربح السوق نحو 6.4 مليارات درهم، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.35 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 717.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم ((الصناعات الوطنية القابضة)) بالحد الأقصى عند 3.39 دراهم، ليقود ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي المالي.

وتدعّم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((الفردوس القابضة)) 4.8 %، و((أرامكس)) 4.2 %، و((الإمارات ريم للاستثمار)) 4 %، و((إعمار العقارية)) 3.1 %، و((الأنصاري للخدمات المالية)) 2.8 %، وزاد ((الإمارات دبي الوطني)) 0.87 %، و((دبي الإسلامي)) 0.63 %، و((إعمار للتطوير)) 0.56 %.

واستحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 79.1 مليون درهم، ليغلق عند 7.94 دراهم، تلاه ((إعمار للتطوير)) بسيولة 36.98 مليون درهم، ثم ((الإمارات دبي الوطني)) جاذباً 34.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9324.19 نقطة، منخفضاً 0.21 %.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 203.3 ملايين درهم، تلاه ((أدنوك للإمداد)) جاذباً 80.96 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 78.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ((أسمنت الفجيرة)) 8.8 %، و((فودكو الوطنية)) 8 %، و((إيزي ليس)) 3.9 %، و((الشارقة للأسمنت)) 3.85 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 885.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و312.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 295.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.3 ألف صفقة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 75 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 151.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 76.5 ملايين درهم.