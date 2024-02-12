عمومية «تيكوم» تناقش توزيعات الأرباح 4 مارس

دعا مجلس إدارة مجموعة تيكوم، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي 4 مارس المقبل، وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم، بقيمة 8 فلوس للسهم، تمثل 80 % من رأسمال الشركة، وذلك عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة عليها.

وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح النقدية 800 مليون درهم عن العام المالي 2023، بما في ذلك الأرباح المرحلية البالغة 400 مليون درهم.

شهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً 10 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76 %، خلال السنة المالية 2023، مقارنة مع 68 % خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات، نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.

وحقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49 % على أساس سنوي، إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية، نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات، وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم خطط النمو.

وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 21 % على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية، وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.