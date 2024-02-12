تكاليف استثنائية تهبط بالأرباح الفصلية للبنوك الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2020

تراجعت أرباح القطاع المصرفي الأمريكي بنسبة تقارب 45 % على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2023، وذلك رغم تراجع الضغط على المستهلكين وتزايد الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب حدوث ركود على المدى القريب.

يمثل الهبوط إلى 38 مليار دولار أكبر انخفاض على أساس سنوي في الأرباح الفصلية منذ الربع الثاني منذ 2020، وذلك وفقاً لبنك ريغ داتا، مزود البيانات الذي يجمع التقارير ربع السنوية التي يقدمها المقرضون إلى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية.

ومع أن البيانات ليست وافية، لكنها تغطي أرباح الشركات التابعة التي لديها ودائع مؤمنة عليها من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، وجاء تراجع الأرباح بسبب تكاليف استثنائية مرتبطة بأزمة البنوك الإقليمية التي وقعت العام الماضي.

وأنفقت أكبر البنوك في البلاد 16 مليار دولار لتغطية نظام ((التقييم الخاص)) الذي فرضته الحكومة، بهدف تجديد أرصدة صندوق تأمين الودائع الذي تم استنزافه بسبب انهيار بنوك سيليكون فالي وسيغنيتشر وفيرست ريبابليك.

وتوضح البيانات أن الأرباح الفصلية تضررت -أيضاً- من زيادة بقيمة 5 مليارات دولار في مخصصات الديون المعدومة، وخسارة 4 مليارات دولار في محافظ الأوراق المالية للبنوك، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف مع خفض المقرضين لعدد الموظفين وإعادة هيكلة عملياتهم.

وانخفض عدد العاملين بدوام كامل في فروع البنوك الأمريكية بأكثر من 45 ألفاً في عام 2023. وأعلن بنك ((ويلز فارجو)) وحده إنفاق أكثر من مليار دولار على خفض مفاجئ للعمالة في الربع الرابع.

وأوضح محلل الصناعة المخضرم، ورئيس شركة ((ويلن غلوبال أدفايزر))، كريستوفر ويلن: ((أن دخلهم يتقلص.. وسيستمر المودعون إبداء رغبة أكبر للحصول على أموالهم، وهناك تراجع فيما يمكن للبنوك أن تحققه من قروض واستثمارات)).

ويُظهر انخفاض الأرباح في الربع الأخير كيف أن الارتفاع المتسارع لأسعار الفائدة -الذي بدأ منذ عامين وأدّى إلى إفلاس البنوك العام الماضي- لا يزال يثقل كاهل المقرضين، حتى مع تسجيل بنك جيه بي موجان تشيس -أكبر بنك في أمريكا- أرباحاً سنوية قياسية في العام الماضي. بينما شهد ترويست -سابع أكبر بنك في البلاد- انخفاضاً أكثر حدة مقارنة بأي بنك أمريكي آخر.

وجاء تأسيس بنك ترست في عام 2019 من خلال شراكة بين ((بي بي آند تي)) و((صن تراست))، وقد خسر البنك قرابة 5 مليارات دولار خلال هذا الربع، مقارنة مع أرباح قدرها 1.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق. وتكبد البنك خسائر إضافية بلغت 6 مليارات دولار تتعلق بعملية الدمج، والتي كانت أقل ربحية مما كان متوقعاً. وفي هذا الشأن، قال البنك إن السبب يرجع جزئياً إلى انخفاض القيمة السوقية للبنوك منذ إبرام الصفقة.

كما شهدت العديد من النبوك الضخمة، مثل ((جيه بي مورجان تشيس)) و((بنك أمريكا)) و((وويلز فارجو))، انخفاض في الأرباح خلال الربع الأخير من عام 2023.

ومع ذلك، كان أداء هذه البنوك أفضل مقارنة بالبنوك الأصغر حجماً، مدعومة جزئياً بأعمالها المصرفية الاستشارية والتجارية. وفي الأشهر الأخيرة من عام 2023، حصل بنك ((جيه بي مورجان)) على 22 % من أرباح الصناعة، وهي أعلى حصة له منذ أكثر من عقد. وزادت جميع البنوك الأمريكية أرباحها بنسبة 2 % إلى 256 مليار دولار في 2023، رغم أنه عام اتسم بإفلاس البنوك والمساعدة الحكومية الضخمة للصناعة.