قروض بنوك الظل الأمريكية تتجاوز تريليون دولار وسط تزايد التحذيرات

بعدما تجاوزت القروض التي قدّمتها المؤسسات المالية الأمريكية لبنوك الظل، مثل: شركات التكنولوجيا المالية، ومجموعات الائتمان الخاصة، تريليون دولار، تتزايد تحذيرات الجهات التنظيمية بأن تنامي العلاقات بين المقرضين التقليديين والجهات المقرضة البديلة يمكن أن يشكل مخاطر نظامية كبيرة.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنوك الأمريكية تجاوزت عتبة الـ13 خانة في القروض المستحقة للشركات المالية غير المتلقية للودائع في نهاية يناير. وتستخدم صناديق التحوّط وشركات الأسهم الخاصة والمقرضون المباشرون وغيرهم، الأموال لتسلّيط الضوء على الاستثمارات، ومنح القروض على نحو متزايد لمجموعة من المقرضين غير المضمونين، والذين حذرت الجهات التنظيمية البنوك من منح القروض لهم مباشرة.

وزادت قيمة هذه القروض بنسبة 12 % في العام الماضي، ما يجعلها واحدة من أسرع الأنشطة نمواً في القطاع المصرفي خاصة أن نمو القروض الإجمالية كان ضعيفاً، ولم يرتفع سوى بنسبة 2 % فقط. ويثير النمو السريع للقروض المقدمة إلى بنوك الظل قلق الجهات التنظيمية، وذلك بسبب قلة المعلومات أو الإشراف فيما يتعلق بالمخاطر التي يُجرى اتخاذها من قبل هذه المجموعات. وفي الشهر الفائت، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيبحثون أكثر في العلاقات بين المقرضين التقليديين وبنوك الظل. وفي الآونة الأخيرة، صرح القائم بأعمال رئيس مكتب مراقب العملة، وهو أحد كبار المشرعين المصرفيين في الولايات المتحدة، مايكل هسو، لصحيفة فاينانشيال تايمز بأنه يعتقد أن المقرضين الذين لا يخضعون سوى لقدر بسيط من الرقابة التنظيمية، يدفعون البنوك إلى منح قروض ذات جودة أقل ومخاطر أعلى.

وأضاف: ((نحن بحاجة إلى إيجاد حل للسباق نحو الهاوية.. وأعتقد أن جزءاً من الحل يكمن في إيلاء اهتمام مستحق لتلك الشركات غير البنكية)). وسعى أخيراً عدد من البنوك إلى إقامة علاقات أوثق مع المقرضين غير المصرفيين.

وخلال الشهر الفائت، قال بنك ((سيتي جروب)) إنه سيتعاون مع جهة خارجية لإدارة الاستثمارات البديلة وهي ((لومين أركس))؛ وذلك لزيادة فعالية الحلول المبتكرة لصندوق القروض التابع لها بقيمة ملياري دولار.

كما كان البنك في طليعة مانحي قرض بقيمة 310 ملايين دولار لشركة ((صنبيت))، وهي شركة لتقديم خدمات الدفع بعد الشراء متخصصة في ورش تصليح السيارات وعيادات الأسنان.

وفي العام الماضي، وقّع ((ويلز فارجو)) صفقة لتقديم مليارات الدولارات لصندوق ائتماني جديد تديره ((سنتربريدج))، وهي شركة أسهم خاصة بقيمة 40 مليار دولار، كانت في مقدمة عمليات الاستحواذ على سلسلة مطاعم ((بي. إف. تشانغ))، ومزودة تكنولوجيا الأعمال ((كمبيوتر ساينسز)).

وخلال عام 2010، عندما طُلب من البنوك لأول مرة إحصاء قروضها للمؤسسات غير المصرفية، بلغ إجمالي القروض نحو 50 مليار دولار للقطاع المصرفي بأكمله، فيما لدى بنك ((جيه بي مورغان)) وحده الآن ضعف هذا المبلغ في شكل قروض للمؤسسات غير المصرفية.

ويشكل تمويل بنوك الظل الآن أكثر من 6 % من القروض كافة بالنسبة لجميع البنوك، ما يجعله أعلى بقليل من قروض السيارات بنسبة 5 %، وأقل بقليل من نسبة 7 % لبطاقات الائتمان، التي تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في العام الماضي فقط.

وفي نهاية العام الفائت، اقترحت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية مطالبة البنوك بالكشف عن المزيد من البيانات بشأن أنواع بنوك الظل التي تقرضها. وقريباً، قد يتعيّن على البنوك تحديد القروض الإجمالية التي منحتها لشركات الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان والمقرضين الاستهلاكيين الآخرين، بدلاً من الإبلاغ عن فئة واحدة من المجموعات المالية غير المتلقية للودائع.

ومن المقرر أن يتم تقديم التعليقات على الاقتراح في نهاية هذا الشهر، وفي حالة إقراره، قد يتعين على البنوك البدء في الإبلاغ عن المزيد من المعلومات التفصيلية بدءاً من الربع المقبل.

وقال جيرارد كاسيدي، محلل البنوك في ((آر بي سي كابيتال ماركتس)): ((نحن بحاجة إلى تفاصيل أكثر.. فقد شهدت الأسواق المالية الكثير من القروض التمويلية، ويمكن أن تكون هذه المنطقة أحد المجالات التي تتسم بمخاطر خفية قد يحتاج المستثمرون إلى مراقبتها)).