بعد طول انتظار.. الاتحاد الأوروبي يوافق على إصلاح القواعد المالية

وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح، طال انتظاره، لقواعده المالية، في خطوة يعتقد خبراء اقتصاد بأنها ستُفضي إلى حقبة من الموازنات الأكثر صرامة، وحتى في وقت يُتوقع فيه أن تزداد آفاق النمو الأوروبية ضعفاً.

وبعد أسابيع من المفاوضات، اتفق المفاوضون الأوروبيون، بالنيابة عن الحكومات والبرلمان الأوروبي، على تحديد مُستهدفات سنوية لخفض الدين العام وحدود للإنفاق العام، وهو أحد أبرز المطالب الألمانية.

وبموجب هذه التسوية، تتمتع الخزانات بمجال أرحب للاستثمارات العامة، يسمح للبلدان بخفض مديونياتها الزائدة بوتيرة أبطأ، على مدى فترة تتراوح بين أربعة وسبعة أعوام. وفي إيماءة إلى فرنسا وإيطاليا، هناك مجموعة من الإعفاءات التي تسمح بتشديد أكثر تدريجاً للمحفظة العامة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تعليق العمل بما يُطلق عليه ((ميثاق الاستقرار والنمو))، الذي يحدّ من العجز العام عند 3 % من الناتج المحلي الإجمالي والدين المحلي عند 60 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدى أربعة الأعوام الماضية، للسماح للبلدان بالاستفاقة من الجائحة، ولحمايتها من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما تضخمت الديون وقيم العجز في أنحاء التكتل.

ويتفق خبراء اقتصاد على أن القواعد المالية الخاضعة للإصلاح ستؤدي بالحكومات إلى كبح إنفاقها تدريجاً، ما سيؤثّر في الاقتصاد المتعثر للمنطقة.

وبعد توسعها بمعدل منخفض قدره 0.5 % في سنة 2023، يتوقع المركزي الأوروبي نمو اقتصاد منطقة اليورو بمقدار 0.8 % هذا العام، ومن المُرجح إجراء المفوضية الأوروبية مراجعة بالخفض لتقديراتها للنمو لسنة 2024 هذا الأسبوع.

وأشارت تقديرات داني ستويلوفا، الخبيرة الاقتصادية لدى مصرف ((بي إن بي باريبا)) الفرنسي، إلى أن المتطلبات المالية الجديدة من شأنها خفض ما يتراوح بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.

وتذهب تقديرات ((بي إن بي باريبا)) إلى أن إسبانيا، وهي رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ستكون الأكثر تنفيذاً للتشديد المالي الإضافي من بين أكبر أعضاء منطقة اليورو بموجب القواعد الجديدة، ما سيقلل العجز الأولي الهيكلي بنقطة مئوية إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتخطى ما كان مُخططاً له لسنة 2025.

ولن تكون هذه القواعد الجديدة ذات تأثير بالغ في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إذ أجبر القرار الأخير للمحكمة الدستورية في شأن قواعد الموازنة الوطنية، الحكومة، على تقليل الإنفاق المزمع على نحو أكبر.

ولم تتمكن فرنسا من تحقيق فائض في موازنتها الأولية، التي تستثني تكاليف الفائدة منذ سنة 2008، ورجّحت وكالة ((ستاندرد آند بورز غلوبال)) للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أن يظل عجزها واحداً من بين الأكبر في منطقة اليورو على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقاً لهذا المقياس. واتجهت تقديرات ((مورغان ستانلي)) أخيراً إلى أن فرنسا كانت الأقل ترجيحاً من بين الاقتصادات الأربعة الكبرى تحقيقاً للمُستهدفات الموضوعة بموجب القواعد الجديدة.

وبالنسبة لإيطاليا، التي تنوء بالعبء الأكبر للديون بين اقتصادات منطقة اليورو، فيرى خبراء الاقتصاد لدى ((مورغان ستانلي)) أنها ستواجه صعوبة في تقليلها. وقال خبراء الاقتصاد لدى ((مورغان ستانلي))، في مذكرة إلى العملاء: ((تمتعت إيطاليا، تاريخياً، بفوائض أولية، ولكن قدرتها على تحقيق التعديل المطلوب ليس مُسلّماً به، في ضوء وجوب سدادها تكاليف فائدة مرتفعة)).

وبصفة عامة، يتجه إجماع وجهات النظر إلى أن القواعد الجديدة أكثر تطلباً من حالة الوضع القائم، ولكنها أكثر تراخياً مقارنة بإطار العمل السابق الذي عُلِّق العمل به في سنة 2020، والذي لم يكن يتم تنفيذه على نحو متسق.

وقال مجتبى رحمن، المدير الإداري لأوروبا لدى ((يوراسيا غروب)): ((ينطوي خطر القواعد الجديدة على أنها ستبوء بالفشل لدى اصطدامها بأول عقبة، ما سيفرض مستوى من الضبط المالي ذا نتائج عكسية، بالنظر إلى التحديات أمام النمو وعلى الاستراتيجيات التي تواجه الاتحاد الأوروبي))، وسيتوقف الكثير إذن على درجة المرونة التي ستطبق بها المفوضية الأوروبية هذه القواعد الجديدة، والتي تدخل حيز التنفيذ من سنة 2025. وقال باولو جنتيلوني، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والذي كان مُقترحه الأصلي هو الأساس الذي استند إليه إطار العمل النهائي: ((هذا الاتفاق النهائي ليس ما كنت أصبو إليه، فهو مختلف عن اقتراحات المفوضية، ولا سيّما أنه أكثر تعقيداً، ولكن حينما نتخذ هذا القرار، ينبغي أن نكون أكثر جدية في شأن حقيقة وجوب تطبيقنا له وإنفاذه)).