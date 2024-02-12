«غرفة أبوظبي» تناقش 85 موضوعاً لتطوير القطاع الخاص في 2023

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أكثر من 84 اجتماعاً لمجموعات العمل القطاعية التابعة لها في العام الماضي، وجرى خلالها مناقشة 85 موضوعاً مرتبط بالجهود، التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة مثالية تتيح لشركات القطاع الخاص إطلاق طاقاتها الكامنة لدعم مسيرة النمو والازدهار في الإمارة، وصولاً إلى تعزيز مكانتها كوجهة أولى للشركات في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2025.

وتهدف مجموعات العمل القطاعية إلى مد جسور التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعمل تلك المجموعات ضمن قطاعات تجارية وصناعية بارزة وحيوية، تستقطب المستثمرين، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بإمارة أبوظبي، وتضم كل من مجموعة عمل التعليم، والصناعة، والتشييد والبناء، والرعاية الصحية، وكذلك مجموعة عمل قطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى مجموعة عمل وكلاء السيارات ومستوردي قطع الغيار.

وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، إن مجموعات العمل القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي، تواصل مساعيها نحو رصد تطلعات ومستجدات القطاع الخاص، وتبحث الحلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع، بهدف تطبيق أفضل الممارسات، كما تعمل على رفع التوصيات واقتراح السياسات المناسبة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية التي تجمع ممثلي القطاعين الخاص والحكومي، تعتبر ركيزة أساسية في التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهم في تمثيل مصالح القطاع الخاص، وتشكل عنصراً مهماً يدعم جهود الغرفة الرامية إلى نقل صوت القطاع، وإيصاله إلى الجهات المعنية، لافتاً إلى أن أعضاء المجموعات يسخرون خبراتهم ضمن مختلف القطاعات التجارية والصناعية، لدفع الشركات الخاصة في أبوظبي نحو النمو، وتحفيزها على تنويع أنشطتها ومشاريعها، بما يسهم في ازدهارها، ويعزز التطور الاقتصادي المستدام بأبوظبي.

من جانب آخر، تهدف غرفة أبوظبي من خلال منصتها الجديدة ((أدفوكاسي هب))، إلى إشراك القطاع الخاص بمختلف شرائحه في تطوير السياسات الاقتصادية التي تخدم منظومة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

ومن المزمع، أن يتم تشكيل 40 مجموعة عمل متخصصة، ستحضنها الغرفة من خلال المنصة الجديدة، لتمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية.