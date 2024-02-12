Tuesday, 13 February 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«غرفة أبوظبي» تناقش 85 موضوعاً لتطوير القطاع الخاص في 2023

2/12/2024 7:18:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أكثر من 84 اجتماعاً لمجموعات العمل القطاعية التابعة لها في العام الماضي، وجرى خلالها مناقشة 85 موضوعاً مرتبط بالجهود، التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة مثالية تتيح لشركات القطاع الخاص إطلاق طاقاتها الكامنة لدعم مسيرة النمو والازدهار في الإمارة، وصولاً إلى تعزيز مكانتها كوجهة أولى للشركات في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2025.

وتهدف مجموعات العمل القطاعية إلى مد جسور التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تعمل تلك المجموعات ضمن قطاعات تجارية وصناعية بارزة وحيوية، تستقطب المستثمرين، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بإمارة أبوظبي، وتضم كل من مجموعة عمل التعليم، والصناعة، والتشييد والبناء، والرعاية الصحية، وكذلك مجموعة عمل قطاع السفر والسياحة، بالإضافة إلى مجموعة عمل وكلاء السيارات ومستوردي قطع الغيار.

وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، إن مجموعات العمل القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي، تواصل مساعيها نحو رصد تطلعات ومستجدات القطاع الخاص، وتبحث الحلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع، بهدف تطبيق أفضل الممارسات، كما تعمل على رفع التوصيات واقتراح السياسات المناسبة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية التي تجمع ممثلي القطاعين الخاص والحكومي، تعتبر ركيزة أساسية في التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهم في تمثيل مصالح القطاع الخاص، وتشكل عنصراً مهماً يدعم جهود الغرفة الرامية إلى نقل صوت القطاع، وإيصاله إلى الجهات المعنية، لافتاً إلى أن أعضاء المجموعات يسخرون خبراتهم ضمن مختلف القطاعات التجارية والصناعية، لدفع الشركات الخاصة في أبوظبي نحو النمو، وتحفيزها على تنويع أنشطتها ومشاريعها، بما يسهم في ازدهارها، ويعزز التطور الاقتصادي المستدام بأبوظبي.

من جانب آخر، تهدف غرفة أبوظبي من خلال منصتها الجديدة ((أدفوكاسي هب))، إلى إشراك القطاع الخاص بمختلف شرائحه في تطوير السياسات الاقتصادية التي تخدم منظومة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

ومن المزمع، أن يتم تشكيل 40 مجموعة عمل متخصصة، ستحضنها الغرفة من خلال المنصة الجديدة، لتمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية.

MENAFN12022024000110011019ID1107843573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث