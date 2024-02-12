«أرغايل» يحتفظ بصدارته في شباك تذاكر أمريكا الشمالية

احتفظ فيلم التجسس الكوميدي ((أرغايل)) Argylle بصدارة ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعد عطلة الأسبوع الثانية على بدء عروضه، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

لكنّ إيرادات الفيلم الذي تولى إخراجه ماثيو فون شهدت انخفاضاً حاداً، إذ تراجعت من 18 مليوناً في نهاية الأسبوع السابق إلى 6,5 ملايين دولار، إذ كانت دور السينما في أمريكا الشمالية شبه مقفرة أول من أمس بسبب المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية ((سوبربول)) التي تستقطب عدداً كبيراً من المتفرجين.

ويروي هذا الفيلم من نوع المحاكاة الساخرة الذي شاركت في إنتاجه ((آبل))، ويتولى بطولته هنري كافيل والمغنية دوا ليبا، مغامرات مؤلفة روايات تجسس مشوقة ناجحة.

ووصفت مجلة ((فرايتي)) الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين و19 دقيقة بأنه ((أول إخفاق كبير هذه السنة))، نظراً إلى حجم الإيرادات التي حققها إلى الآن بالمقارنة مع موازنته البالغة 200 مليون دولار.

وحلّ في المركز الثاني فيلم ((ليسا فرانكشتاين)) Lisa Frankenstein من استوديوهات ((فوكوس فيتشرز))، محققاً 3,8 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد طرحه. ويمزج هذا الفيلم الذي أخرجته زيلدا ويليامز ابنة الممثل الكوميدي الراحل روبن ويليامز، بين الرومانسية والرعب والفكاهة.

أما فيلم الحركة ((ذي بيكيبر)) (The Beekeeper) الذي أنتجته استوديوهات ((أمازون/إم جي إم)) فبقي في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 3,5 ملايين دولار بعدما شغل لأسابيع صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم ((ذي تشوزن))، بإيرادات بلغت 3,2 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم ((وونكا)) (وارنر براذرز) عن صانع الشوكولاته الغريب الأطوار الذي يجسّد شخصيته النجم تيموتيه شالاميه، وقد حقق 3,1 ملايين دولار.