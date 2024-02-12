منحوتات فنلندية تعزف في دبي سيمفونية الثقافات والذكريات

يحتضن غاليري ((فيريتي للفن المعاصر)) في السركال أفينيو بدبي معرض الفنانة الفنلندية، لورا لابي، تحت عنوان ((ميتامورفوسيز))، ويضم المعرض، الذي يستمر حتى 26 أبريل المقبل، أعمالاً متنوعة على درجة من التفرد والروحانية، حيث تتميز بأنماطها الهندسية المعقدة، وبطرق تصنيعها من الخشب المتفحم المعاد تدويره.

وتبدع لورا لابي منحوتات جدارية بإلهام من بيوت العبادة القديمة والكاتدرائيات والهياكل الخشبية الاسكندنافية للعصور الوسطى، مستكشفة الأهمية العميقة لتلك المباني الأثرية وتشكيلها على مدى التاريخ محوراً لحياة المجتمعات، وفق ما أفاد موقع غاليري فيريتي للفن المعاصر.

ويكمن اهتمام الفنانة تحديداً في الجغرافيا النفسية للأماكن، ورصد تأثير الهندسة المعمارية والبيئات المكانية على تصوراتنا، وتركز على التجربة والشحنة العاطفية للأماكن المختلفة، والحدود الفاصلة ما بين الواقع والخيال، وهي تقصد من خلال أعمالها إثارة مشاعر الحيرة والغموض، من خلال استحضار الذكريات التاريخية والشوق، وغيرها من الموضوعات.

الوسيط الأساسي

وأكد موقع غاليري فيريتي للفن المعاصر أن التحول أمر أساسي في ممارسة الفنانة، وهي تحول الخشب من كائن حي إلى مادة مشكلة ومهملة، ومعاد استخدامها ومقطعة ومنظمة، وهذه المادة الخشبية، التي تشكل وسيطها الأساسي على اتصال مباشر بوطنها والعالم الطبيعي، سواء في الغابات والعمارة والأثاث، كما كمصدر للحرارة خلال المواسم المظلمة الممتدة في فنلندا.

وعندما تعمل الفنانة على أي من منحوتاتها الجدارية تضع في البداية مخططاً تاريخياً، فتعمل بداية على استكشاف موقع حقيقي بالبحث في تاريخه وجغرافيته، ثم تعمد إلى إنشاء منحوتات وتركيبات خاصة بالموقع باستخدام التصوير الفوتوغرافي والفيديو كوسيلة لتوثيقها.

تبدو أعمالها طبقات من قطع الخشب ذات الأنماط الهندسية المعقدة المتحدة عضوياً، وقد استخدمت تقنية التفحم بالنار بإيحاء من فن ياكيسوغي الياباني القديم لحماية الخشب، وإضافة العمق، حيث تعمل الأسطح الداكنة والناعمة والمنقرة على توحيد الأشكال الهندسية، فنرى تقاطعاً بين المضلعات الخماسية والمثلثات والدوائر غير المنتظمة بطرق تعطي المنحوتات طابع التكامل الهيكلي، مع إيجاد إيقاع بصري منوّم.

وينجم عن هذه العملية التحويلية ملمس مميز أسود عميق وجميل، يعكس الضوء ويمتصه صانعاً سيمفونية من الأشكال الهندسية، تضفي السلامة الهيكلية على المنحوتات، بينما تعكس قوة المادة المتفحمة مرور الوقت والاضمحلال والذكرى، حيث يتجلى الشعور بالخسارة والهجر.

ويفيد موقع غاليري أن النار ترمز إلى طبيعة مزدوجة، التدمير والتطهير، بينما يجسد الخشب جوهر الطبيعة، ويدفع هذا الاتحاد متعدد الأوجه إلى التأمل في التحول المستمر والطبيعة الدورية للوجود مذكراً بقدرتنا على التحول، وعلى النهوض من الرماد، دون إغفال الجمال الدائم.

ويلعب الضوء دوراً محورياً في أعمالها رابطاً الهندسة المعمارية والفضاء بشكل غير ملموس بالزمن، ودورات الطبيعة، ومستكشفاً تغير الضوء وتأثيره على إدراكنا للأشكال الخشبية، ومتجاوزاً حدود العالم المادي، ومولداً تفاعلات آسرة بين الظلال والإضاءة، ناقلاً إيانا إلى مساحة روحية تذكرنا بالهياكل المعمارية، التي تشكل مصدر إلهامها.