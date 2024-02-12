«حيّ رمضان» بمدينة إكسبو دبي أجواء مستوحاة من تقاليد الشهر المبارك

تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق فعاليات الدورة الثانية من ((حيّ رمضان)) على امتداد أيام الشهر المبارك، لتتيح للزوار عيش أجواء مميزة مستوحاة من تقاليد شهر الصوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن خيارات متنوعة لتناول وجبات الإفطار والسحور وعروضاً ثقافية وتراثية وأنشطة متنوعة للعائلات وسوقاً للحرف اليدوية.

وسيعود مدفع الإفطار هذا العام إلى مدينة إكسبو دبي بينما ستنبض ساحة الوصل بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الغامرة والمذهلة المصممة خصيصاً لهذا الشهر المبارك، وعلى رأسها سرد قصص عن الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها، ويمكن للزوار أداء الصلوات في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة، بما في ذلك صلوات التراويح والتهجد.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: ((يشعرنا قدوم شهر رمضان بالفرح والبهجة، ونجتمع فيه على المحبة وعمل الخير، واحتفاء بهذا الشهر المبارك يشرفنا مشاركة فرحتنا بتنظيم فعاليات ((حيّ رمضان)) العائلية في مدينة إكسبو دبي، التي تجمع الناس من جميع الجنسيات في مدينتنا للاحتفال بتقاليد هذا الشهر من مختلف أرجاء العالم الإسلامي)).

تجربة ساحرة

ستكون ساحة الوصل في قلب احتفالات شهر رمضان، لتغمر المناطق المحيطة بأجواء ساحرة، وتقدم تجربة حافلة بالبهجة، وسيستمتع الصغار بلقاء شخصيتي مدينة إكسبو راشد ولطيفة اللتين ستلعبان دور البطولة في العرض المسرحي ((البحث عن القمر)) في ساحة الوصل- بينما ستقدم ورش العمل والألعاب الغامرة، التي تعلم قيم رمضان، مثل الصبر واللطف والرحمة، وتشجع الأطفال من جميع الأعمار على احتضان ثقافة الشهر الفضيل.

ولمشاركة متعة الإفطار مع الأهل والأصدقاء في الشهر الفضيل يمكن للزوار تناول وجبات الإفطار والسحور والحلويات الرمضانية في أكثر من 20 مطعماً ومقهى، بالإضافة إلى وجبات إفطار خاصة بالشركات، وموقع إفطار خلاب في شلالات إكسبو السريالية، وأيضاً وجبات إفطار مناسبة للعائلات في قاعة الواحة، التي تم افتتاحها حديثاً، وقائمة إفطار وسحور فريدة من نوعها في مقهى ساحة الوصل.

وسيتاح للزوار استكشاف السوق النابض بالحياة، الذي يقدم الحرف اليدوية والملابس التقليدية والسلع ذات الطابع الرمضاني، بالإضافة إلى ((دكان يدو))، حيث يمكن للأطفال شراء الحلوى، ويمكن للأطفال التمتع بتجربة ألعاب مميزة مع ((ماجيك بلانيت)).