«مهرجان القرين» يطلق فعاليات «دورة عبد العزيز البابطين»

انطلقت في دولة الكويت فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ29 ((دورة الشاعر الراحل عبدالعزيز سعود البابطين)) بحفل كبير أقيم في قاعة الدراما بمركز جابر الأحمد الثقافي، وبرعاية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء في الكويت، من أجل التأكيد على القيمة الرسمية لهذا المهرجان الذي أصبح علامة متميزة في الساحة الثقافية العربية، وبحضور وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن بداح المطيري ممثلاً لراعي المهرجان، إضافة إلى حضور نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، وضيوف الكويت.

جهود كبيرة

وأكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري أن مهرجان القرين يعد أكبر وأهم تظاهرة ثقافية وفنية في دولة الكويت وتحمل النسخة الحالية اسم الشاعر القدير الراحل عبدالعزيز سعود البابطين رحمه الله تقديراً وعرفاناً لجهوده الثقافية الكبيرة.

وأضاف المطيري: نحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتكريم المؤسسين لهذا الصرح الثقافي الحضاري عرفاناً وتقديراً لدورهم الريادي.

تكريم

وكرم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت عدداً من الرواد، وهم: الراحل الشاعر أحمد مشاري العدواني، والأستاذ الدكتور سليمان العسكري، والشاعر الدكتور خليفة الوقيان، والكاتب عبدالعزيز السريّع، والناقد الدكتور سليمان الشطي، ثم كُرم مبدعو الكويت المتميزون بتوزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية عليهم، ومنهم: الشاعر والإعلامي عبدالرحمن النجار في مجال الشعر، والدكتورة نورية صالح الرومي في مجال الدراسات الأدبية والنقدية، والفنان محمد جابر الصخي، في مجال الفنون المسرحية.

وحصل على الجائزة التشجيعية الفنان بدر منصور المنصور في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية ((النحت))، والمخرج محمد سامي العنزي في مجال الإخراج التلفزيوني، والمخرجة غادة أحمد السني في مجال الإخراج الإذاعي، والدكتور حامد علي الكوت في مجال التأليف الموسيقي، والقاص عبدالهادي محمد العجمي في مجال القصة القصيرة.