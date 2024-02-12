لطيفة بنت محمد ورئيس موريشيوس يبحثان تعزيز التعاون الثقافي

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بريثفيراجسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس، وحرمه سايوكتا روبون، والوفد المرافق لهما، أمس في متحف الشندغة، حيث ناقشت سموها مع رئيس جمهورية موريشيوس المشهد الثقافي والتراثي في البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك. وحضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من المسؤولين.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة ((إكس)): ((سعدتُ بلقاء فخامة الرئيس بريثفيراجسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس، وحرَمه السيدة سايوكتا روبون والوفد المرافق لهما في متحف الشندغة. حيث ناقشنا المشهد الثقافي والتراثي في البلدين وسُبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا)).