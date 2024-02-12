الأفلام القصيرة في سوريا.. فن وافد منعه الارتجال من النضوج

الفيلم القصير سرد يدمغه التكثيف والإيجاز بدأ إنتاجه في سوريا منذ 3 عقود تقريباً، وعلى الرغم من إقبال الشباب على خوض غمار هذا الفن والدعم الذي يلقاه، فإن تجارب إنتاج هذا النوع لم تصغ رؤى فنية قادرة على الاستمرار بسبب عدم إقبال القطاع الخاص على إنتاج هذا النوع من الأفلام.

قص مقتضب

وقال المخرج السينمائي السوري عصام الداهوك لـ((البيان)): إن الفيلم القصير ينهض على إضاءة لحظة خاصة وحاسمة في حياة الشخصية، وفي هذه اللحظة يكون الصراعُ في أوج احتدامه، هي اللحظة المفتَرق، وهي لحظة كشف لأنها تفصحُ عن خبايا النفس، وتطلعات، وتوق، وأحلام الشخصية، وتوضحُ موقفَ الشخصية من الأحداث، والظرف المحيط، والشخصيات الأخرى، وهذه اللحظة، أيضاً، تحيلُ الذاكرة إلى لحظة القص في السرد الفني باحتسابها (لحظة تنوير).

وأضاف الداهوك: ((إن هناك باحثين كثراً يربطون بين فن الفيلم القصير وفن الأقصوصة، في الفيلم القصير سرد بصري رشيق، دمغتُه التكثيف والإيجاز، وطاقة الإيحاء في الصورة لا استطراد ولا إطالة وأحياناً لا تفسير ولا إيضاح في الفيلم القصير كأنه ((القص المقتضب))، والفيلم الطويل هو القص الضافي (الرواية))).

تجارب

واستطرد: إن فن الأفلام القصيرة وافدٌ إلى منطقتنا العربية، وبدأت في سوريا منذ نحو ثلاثة عقود تجاربُ في هذا المجال ولكنها لم تؤسس أو تصغ رؤى فنية قادرة على الاستمرار والتطور، فصناعة الفيلم القصير تقتضي وجود شركات إنتاج تتبنى هذا النوع من الفن، وحيث إنه لا شباك تذاكر للأفلام القصيرة (ما ثمن تذكرة الدخول لمشاهدة فيلم مدته دقيقتان؟) لذلك فإن الشركات الخاصة عادة لا تنتجُ أفلاماً قصيرة.

وتابع الداهوك إن ((هذا الفن ما يزال من ناحية المفهوم الفني قيد النقاش والجدل إذ لا توجد بحوث متخصصة انضجت هذا المفهوم وضبطت هذا المصطلح)).

وأشار الداهوك إلى اهتمام جيل الشباب في سوريا بإنتاج أفلامهم الخاصة المصورة بكاميرات الهاتف المحمول، ونحن حريصون على عرض هذه الأفلام ولكنها لا تخلو من مطبات فنية ولعل أبرزها الارتجال والتجريب ما يعني أن هذه الأفلام أيضاً لا تسهم في تأسيس لهذا الفن.

قال الروائي وكاتب سيناريو أفلام قصيرة فرحان ريدان ((إن الفيلم القصير نوع سردي بصري، نوع من الأجناس السردية، وإذا كانت اللغة هي الوسيط، بين النص والمتلقي، في السرد القصصي، فإن الوسيط هو الصوت والصورة، بين الفيلم والمتلقي، في الفيلم القصير، الصوت بما يعنيه من حوار وموسيقى ومؤثرات طبيعية، والصورة بما تختزنه من طاقة إيحاء وظلال ونور ولون وحركة)).

وأضاف ريدان: إن فن الأفلام القصيرة في سوريا ليس في أفضل أحواله، وأرى أن تطوره بطيء، ويمكن لفن الفيلم القصير أن يتطور إذا اهتمَّتْ بإنتاجه ودعمه مؤسسة ثقافية عامة أو مؤسسة إنتاج فني خاصة. ولفت إلى أن دعم إنتاج الأفلام القصيرة يبدأ بداهةً بتوفير المعدات والأجهزة التقنية اللازمة ودفع أجور طاقم الإخراج وطاقم التصوير والطواقم الفنية الأخرى وأجور السيناريست والممثلين والاهتمام بالدعاية والإعلان والترويج الإعلامي للفيلم المنجَز.