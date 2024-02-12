منتخب الإمارات للجودو جاهز لـ «باكو غراند سلام»

تصل اليوم إلى أذربيجان، بعثة منتخبنا الأول للجودو برئاسة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام للاتحاد، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، للمشاركة في بطولة ((باكو غراند سلام)) للجودو لعام 2024، التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالي بمشاركة 64 دولة.

وتضم بعثة منتخبنا اللاعبة باتسو ألتان في ((وزن تحت 57 كجم))، واللاعب كريم عبد اللطيف في ((وزن تحت 73 كجم))، وقد تحددت الساعة الثانية من ظهر بعد غدٍ موعداً لإجراء قرعة البطولة بفندق ماريوت باكو، وسيحضرها من بعثة الإمارات مدرب المنتخب الأول فيكتور سيكتروف.. فيما تبدأ المنافسات صباح يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.

وكان منتخبنا الوطني قد اختتم معسكره التدريبي أول من أمس في جورجيا في إطار استعداداته لبطولة باكو وما بعدها من بطولات ضمن برنامجه الشامل للإعداد من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وبعد بطولة ((باكو غراند سلام)) سيقيم المنتخب معسكراً تدريبياً خارجياً بكامل أفراده في أوزبكستان، بمشاركة العديد من المنتخبات استعداداً للمشاركة في بطولة ((طشقند غراند سلام)) للجودو التي تقام خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل.

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