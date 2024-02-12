9 ميداليات لمربط دبي في مهرجان كتارا الدولي

رفع مربط دبي رصيده إلى 9 ميداليات مع ختام مشاركته في مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية الذي اختتم مساء أول مس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بإحراز 4 ألقاب منها فضيتان وبرونزيتان في بطولة كتارا للخيل الجزيرية أو المصرية في ثالث مشاركة للمربط في البطولة.

وكان المربط قد حقق 5 ألقاب منها ذهبية وفضيتان وبرونزيتان في بطولة كتارا الدولية لعروض الخيل العربية ((تايتل شو)) ضمن المهرجان نفسه وفي أولى محطات سلسلة بطولات جولة الجياد العربية.

واستطاعت خيول مربط دبي أن تنافس بقوة في إقصائيات شرسة شملت عشرات من أجود الخيول العالمية من السلالة الجزيرية أو المصرية، وتمكن الفحل ((دي طروق)) من انتزاع لقب فضي، كما تمكنت الفرس ((دي عفاف)) من انتزاع لقب فضي، وتمكنت المهرة الجديدة بعمر السنة ((دي مؤنسة)) في أول مشاركة لها، من نيل لقب برونزي، بينما أحرزت المهرة ((دي عبير)) لقباً برونزياً.

ثقة

وقال المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي إن خيول المربط قد حققت إنجازاً جيداً في بطولة كتارا للخيل الجزيرية، عادّاً الحصول على فضيتين وبرونزيتين في منافسات هذه السلالة إنجازاً كبيراً يضاف إلى سجل المربط في مهرجان كتارا منذ انطلاقته، إضافة إلى الألقاب الخمسة التي تم انتزاعها في البطولة الدولية، وأضاف التوحيدي: ((سجلنا حافل بالإنجازات التي تؤكد قوة مربطنا في البطولات الدولية، وإنتاجنا المحلي المتجدد يؤكد الثقة بمستقبل إنجازاتنا العالمية)).

وأعرب عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بحصيلة المربط من نتائج مشاركته في مهرجان كتارا بشقيه الدولي للخيل تايتل شو والخيل الجزيرية أو المصرية، وقال المرزوقي: ((من الجدير بالملاحظة الغياب اللافت للمرابط الدولية هذا العام، خلافاً للدورات السابقة، وقد نجم عن هذا الغياب انحسار التنافس بين مربط دبي والمرابط القطرية المعروفة، ومع ذلك نعد المهرجان ناجحاً والحصيلة جيدة)).

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