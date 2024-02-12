الوصل يسعى لتأمين قمة المحترفين عبر بوابة النصر

يحتضن ملعب استاد زعبيل، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ((ديربي)) الوصل وضيفه النصر، في إطار مباريات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى من خلالها ((الإمبراطور)) المتصدر لترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز، وتأمين صدارته بالابتعاد أكثر عن العين وشباب الأهلي، خاصة بعد تأجيل مباراة حتا وشباب الأهلي، التي كانت مقررة أمس، بسبب الظروف الجوية، وإقامة مباراة العين والجزيرة المقررة ضمن الجولة 13، لتقام يوم 11 أبريل المقبل، لمشاركة العين في دوري أبطال آسيا.

فوز

ويتطلع النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعد الفوز في آخر جولتين على عجمان والإمارات، وتأكيد صحوته تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر. ويخوض العميد لقاء الديربي بتشكيلته الأساسية، فيما يفتقد جهود 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم محمد جمال، عبدالعزيز صنقور، وأحمد راشد، كما يبحث ((العميد)) صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، عن الفوز ليكون بداية لتصحيح مساره في المسابقة، ومحاولة الارتقاء على سلم ترتيب الدوري.

تاريخ

ورغم أن التاريخ يرجح كفة النصر، الذي سبق وحقق 13 انتصاراً في 28 مباراة جمعته مع الوصل، الذي حقق الفوز بالمقابل في 8 مباريات، وانتهت 7 مواجهات بينهما بالتعادل، إلا أن مواجهات ((الديربي)) لا تعترف بأي معايير مسبقة أو تاريخية، وتخضع لحالتي اللاعبين الجماعية والفردية وقت المباراة، ويبقى الأمر المتفق عليه في جميع لقاءات الوصل والنصر السابقة، هو الوجود الجماهيري الكبير في مدرجات ملعب المباراة، والروح الرياضية التي تنتهي بها عادة مثل تلك المواجهات العامرة بالإثارة والندية والتنافس بين الفريقين.

قمة

وفي ثاني اللقاءات، يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، عند الساعة 5:25 مساءً، فريق الشارقة، في قمة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وتعد المواجهة في غاية الأهمية، إذ يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار في محاولة للعودة مجدداً لدائرة المنافسة، رغم فارق النقاط مع الوصل المتصدر، ويتطلع الوحدة للعودة للمركز الرابع في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس حالياً برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين خلف الشارقة الرابع بـ 22 نقطة.

ويبحث الوحدة عن أول انتصار له على ملعبه على الشارقة في الدوري منذ نحو 7 سنوات، إذ كان آخر فوز للوحدة باستاد آل نهيان على الشارقة في نوفمبر 2017، عندما فاز 3 - 0، فيما كانت آخر 3 مواجهات بين الفريقين لمصلحة ((العنابي))، بفوزه مرتين والتعادل مرة، علماً بأن الكفة تميل لمصلحة الوحدة خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين، عبر 26 مباراة، فاز الوحدة في 14، وفاز الشارقة في 6، وتعادلا في 6 مباريات.

حظوظ

من جانبه، يحتل الشارقة الذي يحل ضيفاً على الوحدة حالياً، المركز الرابع في الترتيب برصيد 22 نقطة، بفوزه في 6 مباريات والتعادل في 4 والخسارة مرتين خلال 12 مباراة، ويطمح الفريق للمحافظة على حظوظه في المنافسة، رغم فارق الـ 8 نقاط الذي يفصله عن المتصدر.

ويدخل الشارقة المباراة دون تغيير يذكر على عناصره المعروفين، ويغيب عن التشكيلة 5 من اللاعبين الأساسيين، هم كايو لوكاس وعبد العزيز الكعبي بسبب الإيقاف، وماجد حسن ولوان بيريرا بسبب الإصابة، ومحمد عبد الباسط المرتبط بدورة في الشرطة، وجاءت استعدادات الشارقة للمباراة تحت إشراف مدربه الروماني كوزمين أولاريو، من خلال خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري التي امتدت 50 يوماً، حيث لعب أمام فريق ((غلف إف سي))، وفاز عليه 5-صفر، ثم لعب أمام ثلاثة فرق سعودية، تعادل سلباً أمام الطائي، وخسر أمام الخليج بهدف، ثم فاز في الودية الأخيرة على ضمك بهدف سجله البرازيلي كايو لوكاس.

ذهاب

وفي ثالث المباريات، يستقبل كلباء على أرضية ملعبه، ضيفه خورفكان، في ديربي مثير بالساحل الشرقي، في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة، ضمن مباريات الأسبوع 13، وهو الأخير خلال مرحلة الذهاب. ويخوض مدرب كل فريق اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث، للابتعاد عن مواقع الهبوط.

ويلعب فرهاد مجيدي مدرب النمور المباراة، بهدف تعويض هزيمة الفريق قبل أيام أمام العين بهدفين دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، ويحتل كلباء المركز الحادي عشر في دوري أدنوك برصيد 12 نقطة، فيما يتقدم خورفكان عليه بمركز، إذ يحتل النسور المركز العاشر برصيد 13 نقطة. وخسر كلباء آخر مباراة له في الدوري قبل التوقف أمام بني ياس، في وقت فاز فيه خورفكان على الوحدة بنتيجة 3 - 2.

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