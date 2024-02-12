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هشام بومبار.. رحلة تحدٍ من جبال حتا إلى بوركينافاسو

2/12/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت البطولات القارية الأخيرة ومن بينها كأس أمم أفريقيا مشاركة العديد من الأسماء سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين من أصحاب التجارب السابقة في رياضة وكرة القدم الإماراتية، من بينهم هشام بومبار الفرنسي من أصول جزائرية مساعد مدرب منتخب بوركينافاسو حالياً والمدير الفني السابق لنادي حتا.

وأعرب هشام بومبار عن سعادته بالعمل مدرباً مساعداً لمنتخب بوركينافاسو بقيادة المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود حيث يخوض محطته الجديدة بعد قضاء 4 سنوات مميزة مع نادي حتا أثمرت عن حصد نتائج إيجابية تمثلت في حصد الفريق الأول للكرة لقب دوري الدرجة الأولى والصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين بعناصر شابة من أبناء النادي بأعمار 18 و19 و20 سنة.

وأضاف بومبار لـ ((البيان)) إنه يخوض تحدياً جديداً مع بوركينا فاسو بعد تجربة رائعة مع أسرة ((الإعصار الحتاوي)) حرص من خلالها على وضع استراتيجية مع المسؤولين في النادي من بينهم راشد عامر المدير الرياضي للنادي تركز على مشاركة اللاعبين في مختلف المراحل السنية والفرق بالنادي وتطوير ومتابعة اللاعبين في الأكاديمية إلى جانب تبادل الخبرات مع أندية فرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المسؤولين في النادي على تعاونهم وإعطائه الفرصة للانتقال إلى أحد المنتخبات القوية في القارة السمراء الذي يستعد لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد مشاركة مميزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي بلغ فيها منتخب بوركينا فاسو دور الـ 16.

وأشار مساعد مدرب منتخب بوركينا فاسو أن حتا تعتبر محطة مميزة في مسيرته ويشعر بالرضا عما قدمه مع النادي ضمن مراحل تكوين اللاعبين والاعتماد على إعداد وصعود لاعبين من الأكاديمية من المراحل السنية وصولاً إلى الفريق الأول لكرة القدم، مشيراً إلى أنه وضع أهدافاً محددة منذ تولي المهمة مع حتا وحرص على تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع رغم تلقيه عروضاً من أندية فرنسية وأخرى خليجية قبل استلام العرض الأخير من منتخب بوركينافاسو.

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