القادم أفضل.. المنتخبات العربية تغير المعادلة مع كبار آسيا

سجلت غالبية المنتخبات العربية التي شاركت في النسخة 18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والتي أُسدل الستار على مبارياتها 10 فبراير الجاري في قطر، نتائج مميزة، غيرت من خلالها الكثير من تفاصيل ومعطيات المعادلة والقناعة شبه الراسخة مع ما يُعرف بـ ((كبار)) القارة الصفراء، بعدما قلبت الطاولة على أولئك ((الكبار))، ما جعل مؤشر الأمل يكبر أكثر بأن يكون القادم أفضل للكرة العربية في تصفيات مونديال 2026، بالحصول على أكثر من 4 مقاعد مؤهلة عن القارة الصفراء إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا.

وشاركت 10 منتخبات عربية في النسخة 18 من كأس آسيا لكرة القدم في قطر، الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعُمان، والعراق والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، ونجحت 8 منتخبات عربية في بلوغ الأدوار الإقصائية، الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والأردن وسوريا وفلسطين، فيما ودع منتخبا عُمان ولبنان البطولة من دور المجموعات.

كأس البطولة

وفي دور الـ 16، ودعت 6 منتخبات عربية دائرة المنافسة، الإمارات والسعودية والبحرين والعراق وسوريا وفلسطين، فيما واصل منتخبا قطر والأردن مشوارهما بنجاح حتى بلغا معاً المباراة النهائية، ولعبا على كأس البطولة، والذي ذهب للعنابي القطري بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدف على شقيقه الأردني، وحصد اللقب السابع في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في البطولة الآسيوية.

فوز وتعادل

وفي مختلف أدوار النسخة 18 من كأس آسيا لكرة القدم في قطر، ظهرت المنتخبات العربية بمستويات مميزة، توجتها بنتائج مستحقة أكثر تميزاً على حساب ((كبار)) القارة الآسيوية، منها الفوز التاريخي لمنتخب العراق على نظيره الياباني بهدفين لهدف في دور المجموعات، وتعادل المنتخب الأردني مع نظيره الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما في ذات الدور.

نتائج باهرة

وفي الأدوار الإقصائية المتقدمة، سجل منتخبا قطر والأردن، نتائج باهرة على حساب ((كبار)) القارة الصفراء، بفوز نشامى الأردن على الشمشون الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في نصف نهائي البطولة، وفوز العنابي القطري على نظيره الإيراني بثلاثة أهداف لهدفين في ذات الدور، قبل أن تخطف كرة القدم العربية الأضواء باستحقاق، ببلوغ منتخبي قطر والأردن نهائي البطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخ البطولة الآسيوية.

وبمجمل نتائج المنتخبات العربية في مختلف أدوار النسخة 18 من كأس آسيا في قطر، تجسدت حقيقة مفرحة، تمثلت في امتلاك اللاعب العربي، المقدرة الكافية على مقارعة نظيره في منتخبات ((كبار)) آسيا، مع بزوغ مرحلة جديدة عنوانها الأبرز، أن القادم سيكون أفضل لمنتخباتنا العربية، على الأقل في مشوارها الأهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وإمكانية أن تكون الحصة الأكبر من مقاعد القارة الآسيوية في المونديال، والبالغة 8 مقاعد ونصف المقعد، من نصيب منتخباتنا العربية.

المحصلة العربية

سالم ربيع، المدرب الإماراتي، أبدى ارتياحه لمحصلة المنتخبات العربية في كأس آسيا، بقوله: نبارك لقطر حصولها على لقب كأس آسيا، وحظاً سعيداً لمنتخب الأردن، وبصورة عامة، لعبت العوامل الذهنية، دوراً كبيراً في نتائج المنتخبات العربية في البطولة، خصوصاً ما يتعلق بالتأثير الإيجابي للملاعب والجماهير، وبكل تأكيد، تبدو الحسابات مختلفة بين الحدثين، بطولة كأس آسيا المجمعة، وتصفيات مونديال 2026، والتي تقام لمباراتين ثم تتوقف، ولكن الفرصة متاحة في تصفيات المونديال أمام المنتخبات العربية التي حققت نتائج إيجابية في كأس آسيا، خصوصاً في الدور الأول، ما أعطى دافعاً كبيراً لتكملة المشوار بنجاح حتى خوض المباراة النهائية، النتائج كشفت عن أن هناك عملاً جيداً مسبقاً من قبل بعض المنتخبات العربية قبل البطولة، ما أثمر عن مستويات مميزة، كما حصل مع منتخب العراق في مباراته مع نظيره الياباني، ومنتخب الأردن في مباراتيه أمام نظيره الكوري الجنوبي.

وأوضح ربيع قائلاً: المنتخبات العربية، مطالبة بإثبات مقدرتها الفنية التي أظهرتها في كأس آسيا، في مشوارها الأهم في تصفيات مونديال 2026، ورفع مؤشر حظوظها بالحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد المخصصة للقارة الآسيوية، وبعكسه فإن تلك المقدرة يمكن اعتبارها مجرد ((فورة)) مؤقتة لا تأثير إيجابي لها على تلك المنتخبات في المحطة التالية الأهم، ضرورة العمل من الآن على إجراء عمليات إعادة برمجة، ومعالجة حقيقية للسلبيات، خصوصاً وأن المنتخبات العربية، سبق وأن حققت نتائج إيجابية مماثلة على ((كبار)) آسيا، ولكن بعد تلك النتائج، لم يحدث تأثير قوي في المسار، ربما لعدم الاستثمار الأمثل لإيجابيات الفوز على ((كبار)) القارة الصفراء.

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