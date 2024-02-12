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بدء التجهيزات لـ «دبي الشراعية 60 قدماً».. والانطلاقة السبت

2/12/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2024-2023) وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي.

ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبيرة لدى النواخذة والبحارة، إذ يمثل محطة مهمة وبروفة حقيقية استعداداً لعرس سباقات الموسم الرياضي البحري 2024-2023 حدث كرنفال سباق القفال الثالث والثلاثين الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق عن بدء التجهيزات مبكراً لإنجاح السباق بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

بروفة

من جهته، قال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن اللجنة المنظمة تسعى لإنجاح السباق المرتقب، والذي يمثل بروفة للنواخذة والبحارة قبل الموعد الكبير سباق القفال في نسخته الثالثة والثلاثين والمنتظر مع ختام فعاليات الموسم 2024-2023.

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