أُنس جابر تعود للمشاركة في «دبي للتنس»

أعلنت بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، عن عودة النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، للمشاركة في المنافسات التي تنطلق الشهر الجاري. وتسعى جابر لتحقيق لقب بطولة السيدات، التي أصبحت إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس، وتعويض اعتذارها من بطولة العام الماضي بسبب الإصابة.

وبدأت رحلة أُنس جابر مع بطولات سوق دبي الحرة للتنس عام 2012، حينما كانت تشارك بالأدوار التأهيلية كلاعبة صاعدة، ببطاقة دعوة. ولم تستطع أُنس جابر ((29 عاماً))، المشاركة الموسم الماضي، بعد خضوعها لعملية جراحية في الركبة، بعد بطولة أستراليا المفتوحة 2023.

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