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الياباني هوشينو يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للغولف

2/12/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم اللاعب الياباني ركويا هوشينو إلى المركز الثاني في الترتيب الأسبوعي العالمي لـ ((السباق إلى دبي)) في جولة دي بي ورلد للغولف، بعدما حقق لقب بطولة قطر ماسترز في الدوحة، ضمن السلسلة الدولية التي تشمل في هذا الموسم بطولات في الإمارات والبحرين .

وحسم هوشينو اللقب في قطر، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 500 نقطة، جعلته يرفع إجمالي رصيده إلى 1.215 نقطة، ويتقدم ثلاث خطوات ليصبح بالمركز الثاني في ترتيب ((السباق إلى دبي))، خلف الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي يمتلك 1.596 نقطة، بفضل فوزه الشهر الماضي بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وحلوله وصيفاً في بطولة ((دبي إنفيتيشنال)).

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