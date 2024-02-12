العين يكثف استعداداته للقاء ناساف في «أبطال آسيا» غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق اليوم، منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بلقاء شاندونغ تايشان الصيني مع كاواساكي فرونتال الياباني ضمن منافسات منطقة الشرق فيما يكثف العين استعداداته للقاء ناساف الأوزبكي غداً،ويلعب في اليوم نفسه الفيحاء السعودي مع مواطنه النصر بمنافسات منطقة الغرب.
ويطمح العين إلى الذهاب بعيداً في البطولة القارية، وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين:تركيزنا ينصب على مباراتنا أمام ناساف في البطولة الآسيوية، ونأمل بتحقيق أفضل نتيجة في البطولة، والوصول لأبعد نقطة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN12022024000110011019ID1107843556
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.