العين يكثف استعداداته للقاء ناساف في «أبطال آسيا» غداً

تنطلق اليوم، منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بلقاء شاندونغ تايشان الصيني مع كاواساكي فرونتال الياباني ضمن منافسات منطقة الشرق فيما يكثف العين استعداداته للقاء ناساف الأوزبكي غداً،ويلعب في اليوم نفسه الفيحاء السعودي مع مواطنه النصر بمنافسات منطقة الغرب.

ويطمح العين إلى الذهاب بعيداً في البطولة القارية، وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين:تركيزنا ينصب على مباراتنا أمام ناساف في البطولة الآسيوية، ونأمل بتحقيق أفضل نتيجة في البطولة، والوصول لأبعد نقطة.

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