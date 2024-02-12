منصور بن محمد: مونديال «الشاطئية» يؤكد ريادة الإمارات في استضافة البطولات الكبرى

رحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ((فيفا 2024))، وبفرق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) والجماهير من الإمارات أو القادمة إليها من الخارج خصيصاً لمتابعة البطولة التي تستضيف دبي منافساتها في ((حي دبي للتصميم)) من 15 وحتى 25 الجاري، وقال سموه: نرحّب بنخبة من الرياضيين العالميين ومن بينهم نجوم أقوى المنتخبات العالمية في كرة القدم الشاطئية، كما نرحب بفرق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) في دولة الإمارات مرة أخرى، مع استضافة دبي المرة الثانية بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام على مدار 11 يوماً، وذلك بعد الاستضافة الناجحة والتنظيم المتميز للبطولة ذاتها في سنة 2009.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تنامي مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيساً للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الرياضات، وقال: لا شك في أن عودة البطولة مرة أخرى إلى دولة الإمارات تؤكد مكانتها الرائدة في استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى وأكثر من مرة، وذلك بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، وتوافر جميع الإمكانات اللازمة لتنظيم حدث عالمي ناجح بداية من المكان والخبرات التنظيمية الكبيرة وصولاً إلى تطور جميع القطاعات في الدولة التي يسعد الجميع بزيارتها والاستمتاع بأجوائها ومعالمها وأيضاً التنافس فيها أمام جمهور غفير يمثل جاليات من أكثر من 200 دولة.

وأضاف: يتمتع مجلس دبي الرياضي بعلاقات شراكة قوية وتعاون مثمر ومستمر مع أكبر الاتحادات الرياضية الدولية والمنظّمين العالميين وكذلك مع الاتحادات الرياضية الوطنية، ونحن سعداء بالتعاون مجدداً مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم لتنظيم هذا الحدث الذي نسعى جميعاً لأن يكون الأكثر نجاحاً بين جميع بطولات كرة القدم الشاطئية في العالم.

وتابع سموه : ارتبطت البطولة، وكذلك بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بإقامتها على شواطئ الخليج العربي الجميلة، ولكننا قررنا بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم تنظيم هذه النسخة من البطولة في منطقة حي دبي للتصميم، وبالقرب من قناة دبي المائية التي تمثل منجزاً وطنياً نفخر به حيث تنقل مياه الخليج العربي إلى مناطق جديدة في دبي وهو شريان حيوي آخر في دبي، ونحن نعد الجميع بأن تكون هذه النسخة من البطولة ترجمة حقيقية لما وصل إليه قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات من تميز ورقي وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في منصة ((×)): نرحّب بجميع الفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي في الفترة بين 15 و25 فبراير، وسعداء بالتعاون مجدداً مع الاتحادين الدولي والإماراتي لكرة القدم لتنظيم الحدث الأكثر نجاحاً بين بطولات كرة القدم الشاطئية في العالم بمشاركة 16 منتخباً من خمس قارات تتنافس على هذا اللقب في ((حي دبي للتصميم)).

مشاركة

ويشهد مونديال الشاطئية مشاركة 4 منتخبات أوروبية وهي البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وبيلاروسيا، و3 منتخبات من أمريكا الجنوبية وهي البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، و4 منتخبات من آسيا وهي الإمارات وسلطنة عُمان واليابان وإيران، ومنتخبين من أفريقيا وهما مصر والسنغال، و3 منتخبات من أمريكا الشمالية، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وتاهيتي.

من ناحية أخرى تقام اليوم مباراة تجريبية في ملعب المونديال، في حي دبي للتصميم لإختبار جاهزيته وتجمع منتخبنا بمجموعة من اللاعبين من خارج قائمة المونديال، ومنتخب سيشل، فيما يصل اليوم، المنتخب البرتغالي إلى دبي.

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