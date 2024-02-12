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حيهم الأبطال!

2/12/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حظي منتخب النشامى باستقبال رسمي وشعبي كبير من المسؤولين بعد عودته أمس إلى الأردن بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق بالبطولة الآسيوية، فكان خير فريق مثل بلده ووجد الاحترام من الجميع وتعاطفت معه كل الجماهير نظراً للمستوى الرائع الذي قدمته فرقة حسين عموته المدرب الذي عزف أجمل الألحان، فكان فريقاً منسجماً استطاع أن يلفت الأنظار، فهذا الرجل لم ينفعل ويتعصب في المؤتمر الصحافي مثل غيره من الخواجات بعد المباراة، بل هنأ الفريق المنافس، وقال إن لاعبوه فقدوا التركيز ولم يشر إلى الحكم لا من بعيد أو قريب، لأنه مدرب محترم ويحترم الكرة العربية، وهو ذكرني بالمرحوم محمود الجوهري مدرب الأردن الراحل الذي وضع البناء الصحيح للكرة الأردنية، فمثل هؤلاء قليل ونادر في عالمنا العربي.

عاشت الأردن أياماً تاريخية مع منتخب أثبت نفسه في كأس آسيا وفتح باب الطموحات على آخرها نحو أهداف جديدة للكرة الأردنية بعد نجاحهم بكأس آسيا 2023 التي اختتمت قبل أيام وما زالت صداها ليومنا هذا، والآن أصبحت مسؤولية كبيرة على اتحاد الكرة الأردني كما طالبه الرأي العام من أجل البناء على هذا النجاح والتقدم بصورة أسرع، والمنافسة بقوة من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن القارة الآسيوية.

وضع النشامى اسمه بين كبار قارة آسيا من خلال مشاركة تاريخية تكللت بالحصول على المركز الثاني، في أفضل إنجاز له بعد 4 مشاركات سابقة، لم يتمكن خلالها من اجتياز ربع النهائي، وحصد المنتخب العديد من المكتسبات بالدوحة، وصافة البطولة الأكبر على صعيد القارة، إلى جانب الفوز بجائزة مالية كبيرة تقدر بـ 3 ملايين دولار مع تقدم جيد منتظر في التصنيف العالمي الذي سيصدر عن الاتحاد الدولي للعبة ((فيفا)) قريباً كل التهاني للنشامي.. والله من وراء القصد!

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