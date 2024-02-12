نيرانٌ غيرُ صديقة

((سقطت شجرةٌ فسمع الكل صوت سقوطها، بينما تنمو غابةٌ كاملةٌ ولا يُسمَع لها أيُّ ضجيج، فالناس لا يلتفتون لتميزك)).

هذه مقولة ترتقي إلى مستوى الحكمة، نستطيع أن نضعها مقياساً لما نراه يحدث في زمننا هذا، وهي تكاد تتشابه مع العبارة التي تقول إن ((الأواني الفارغة تحدث ضجيجاً أكثر من الأواني الممتلئة)).

ما يحدث هذه الأيام من ارتفاع صوت الأواني الفارغة يدعونا إلى إعادة النظر في الكثير مما كنا نعتقد أنه مسلّماتٌ لا يمكن أن يرقى إليها الشك بأي شكلٍ من الأشكال مهما تبدلت الأحوال.

نحن شعبٌ تربّى على مجموعةٍ من القيم الأخلاقية العليا، والمبادئ الراسخة التي لا يمكن أن تتسلل إليها ذرةٌ من غبارٍ تعكر صفوها ونقاءها وتُفسِد معدنها الطيب، فما الذي حدث كي نعيش زمناً ملوث الهواء، يتطاير غباره هنا وهناك، وتزكم رائحته الأنوف، وتنطلق شظاياه من كل حدبٍ وصوبٍ لتصيب النفوس النقيّة بجروحٍ من الصعب أن تُمحى آثارها وتُزال خدوشها؟

إنها ليست دورة الزمن، فالزمن عندما يدور لا يقلب الوجوه رأساً على عقبٍ ليظهر الجوانب القبيحة منها، ولا يغير القلوب ليخرج الدم الأسود منها، ولا يكسر قالب الثوابت لتتسرب المعاني الجميلة منها. الزمن حين يدور يعطي دروساً مفيدةً، لكنه لا يغرس خناجر في الظهور، تعبّر عن الغدر والخِسّة والفجور.

ما يحدث مختلفٌ تماماً، هو أعمق من نظرية المؤامرة التي روّج لها كثيرون على مدى عقودٍ من الزمن أصبح من الصعب علينا عدّها، بل أصبح من السخف عدّها بعد أن غدت جزءاً من الحياة التي نعيشها، ومن الواقع الذي يصعب أن نتآلف معه.

إنها ليست مجرد أصواتٍ هذه التي تنعق هنا وهناك، ولكنها سهامٌ مسمومةٌ تصيب من أمتنا مقتلاً في واحدٍ من أهم مقومات بقائها واستمرارها، تصيب مقتلاً في لُحمتها ووحدتها وتماسك بنيانها الذي هو آخذٌ في التهاوي، ليس من الخارج فقط بسبب ضربات الأعداء، وإنما من الداخل أيضاً بسبب النيران غير الصديقة التي تنطلق هنا وهناك لتصيب من تصيب دون تفرقةٍ أو تدقيقٍ.

تحضرني هنا تدوينة لمعالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على منصة التواصل الاجتماعي X التي تشكل رسالةً واضحةً لا لبس فيها ولا غموض، حيث يقول معاليه:

((في عالمنا العربي هناك من يرى في نموذج الإمارات تجربةً ناجحةً يسترشد بها، أو يٌستفاد من بعض محاورها، وهناك من يريد التهرب من إخفاقاته وإحباطاته وتحميلنا مسؤليتها)).

ويضيف: ((الإمارات ماضيةٌ في طريقها، وكل الشكر لمن يغبطنا، ولن نلتفت لمن لا يجرؤ على مواجهة مشاغله وتحدياته بمنهجيةٍ عقلانيةٍ وواقعيةٍ)).

كما تحضرني تدوينة معاليه السابقة على المنصة نفسها:

((الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقةً وثباتاً، وسنبقى مصدر اعتدالٍ، ومستمرون في بناء وتعزيز نموذجٍ جاذبٍ للتنمية والاستقرار. سنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلولٍ سياسيةٍ لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخةٌ، وتضليلهم سيذهب هباءً منثوراً)).

نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت إلى الذين يطلقون نيرانهم غير الصديقة على الإمارات ودول الاعتدال العربية، زاعمين أنهم أصدقاء يسدون النصيحة، فالنصيحة الملغومة التي تُسدى في العلن ليست نصيحةً، كما قالت العرب، عندما لم تكن هناك وسائلُ إعلامٍ موجَّهةٌ ومغرضةٌ، ولا وسائط اتصالٍ تفرّق ولا تجمّع، تعمل على الهدم، وتبني جدراناً من الكراهية بين أبناء الأمة الواحدة.

الإمارات ودول الاعتدال العربية تقدم نموذجاً فريداً في العمل الإيجابي الذي يتعامل مع الواقع بعقلانيةٍ وهدوءٍ وصدقِ نيةٍ، بينما يسعى الغوغاء إلى الإساءة والتشويه والاصطياد في المياه العكرة انسياقاً لأجنداتٍ خارجيةٍ خبيثةٍ، ينفذونها فيتحمس لها أولئك الشعبويون الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويعتقدون أنهم على الطريق الصحيح سائرون.

سوف تبقى الإمارات ودول الاعتدال العربية ثابتةً على مواقفها المبدئية القائمة على تحقيق مصالح الأمة العربية وأهدافها العليا، حتى يأتي زمنٌ يعرف فيه الجميع من يعمل لصالح الأمة، ومن يفضل مصلحته الخاصة على مصلحة الأمة. عندها ستنكشف كل النيران غير الصديقة ويلحق بها العار فتصمت.