ثقافة بوتين وارتباك بايدن

حينما تقارن الثقافة السياسية والفهم الموضوعي للتاريخ السياسي، ما بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، تشعر بإحباط شديد!

من المفترض، نظرياً، أن الانغلاق الفكري والتعليمي على الثقافة الأنجلوساكونية، تمنح من يتأثر بها عمقاً وانفتاحاً عميقاً، على أساس أن مدارس الغرب الفكرية هي من أكبر من أسس لقواعد الفكر الإنساني.

وكان الانطباع السائد أن ثقافة شرق أوروبا، خاصة بعد الثورة البلشفية عام 1917، وقيام الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية التابعة له، هو تعبير عن قمة الانغلاق والتفكير الأمني المضاد للحريات، والمانع لحرية التفكير والاعتقاد، وتلاقح الرؤى والاتجاهات.

في أسبوع واحد، شاهدت مؤتمراً صحافياً للرئيس بايدن، ومقابلة صحافية لبوتين، مع الصحافي الأمريكي ماكر كارلسون.

وبالمقارنة بين أداء الاثنين، تدرك الهوة السحيقة في العمق والفهم والقدرة على استنباط الحقائق، والوصول إلى نتائج التحليل السياسي المعمق.

شتان بين بايدن وبوتين!

بايدن، مرتبك، مضطرب، يتلعثم، فهمه سطحي للأدوار والأحداث، بلا عمق تاريخي، بلا فهم وإدراك لحقائق التحولات الاستراتيجية الحالية.

بايدن لا يرى سوى حالة العداء لروسيا، والدعم غير المشروط لإسرائيل، وضرورة استمرار المساعدات لأوكرانيا، والاستمرار في إعلان حالة العداء التجاري والعسكري للصين.

بالمقابل، تجد بوتين، الملم بعمق بالتاريخ وفلسفته، وحقائق الأرقام والإحصاءات التي تحكم موازين العالم، والقادر على الشرح المرتب، والعرض المنضبط، والتحليل المعمق، أن يجذب الاهتمام.

حضور بوتين طاغٍ ومؤثر وكاريزمي!

بوتين يجيد خمس لغات، دارس للتاريخ، وعاشق للدراما، وكاتب للشعر والرواية، ولاعب جودو وكاراتيه، وضابط في الاستخبارات الحربية، ودبلوماسي سابق.

كل هذه المؤهلات، صنعت من بوتين تلك الشخصية القوية الجذابة القادرة على التأثير.

في سياق الزعامات، نرى بوتين زعيماً أكبر من حجم بلاده، ونرى بايدن زعيماً أقل من قوة بلاده!