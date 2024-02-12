مصر والعابثون

العبث مع مصر ثمنه غالٍ، فإذا كان نتنياهو لا يعرف ذلك لأنه من جيل ما بعد الثمانينيات، فليسأل من لا يزالون على قيد الحياة من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، أولئك الذين ذاقوا مرارة الهزيمة في 73 وهم المنتصرون في 67، هم من عزفوا الألحان على ((حرب الأيام الستة))، ومن منحهم العالم المساند لهم شهادة التفوق والامتياز، وقالوا إنهم يملكون جيشاً لا يقهر، ولم يسعدوا طويلاً، فقط ست سنوات فإذا بهم يقهرون في بضع ساعات، سقطت خلالها أسطورتهم، وتشتت حلمهم، ودفن ذلك السد الذي شيد على الضفة الشرقية لقناة السويس، تطاير ترابه، وانكشفت قوة الضعفاء، واختلت موازينهم، فالإرادة كانت أقوى من الاحتلال، ونصر أهل الحق كتب على جبين المعتدين، ولم تصمد الأسماء التي كانت تملأ الدنيا ضجيجاً، وبدأت تختفي اسماً خلف اسم، ورمزاً خلف رمز، وعادت بعدها سيناء المغتصبة بسواعد الرجال الأفذاذ، وفككت المستوطنات بأمر من كانوا في موقع ((بيبي)) الحالي، وبإشراف من كان وزيراً للدفاع مثل ((جالانت)) الذي يقول إن جيشه سيستمر في الضغط عسكرياً حتى يحققوا النصر ويستلموا الرهائن.

أولئك كانوا تلاميذ ((بن غوريون))، ومن بينهم جولدا مائير وموشيه دايان، وخلفهم قوة سياسية تضم بيجين وشامير وبيريز ورابين، وبارليف صاحب السد الترابي الذي لم يسبقه سد في فكرته وحجمه، وهو الذي انهار في ساعتين أو ثلاث، وتخطته قلوب تهفو إلى الأرض السليبة، تحت قسم النصر أو الشهادة، و((بيبي)) الذي لا يناديه جو بايدن رئيس الدولة الملاصقة للمكسيك إلا به، وينسى أن عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، نتيجة ((المزح)) أو ((الخرف))، هذا البيبي يريد أن يهرب من نهايته السيئة بلعبة عبثية مع مصر، ولم يسأل جيداً عن مصر، ولم يقرأ عن نهاية إمبراطوريات عبثت مع مصر، فكان مصيرها الغرق في رمال مصر التي لا تقبل بدنس المعتدين.