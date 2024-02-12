انتصاراً للأدب الحقيقي!

تختلف الرواية الجيدة عن الرواية الناجحة، أو تلك التي تحتل مركز الصدارة، وتعرض في معظم واجهات المكتبات، ويقف القراء طوابير في معارض الكتب للحصول على توقيع كاتبها أو كاتبتها، هذه الرواية الناجحة جماهيرياً قد تكون رواية سيئة نقدياً، وبها الكثير من التجاوزات الأدبية والأخطاء اللغوية والبنائية، إلا أن كل ذلك لم يحُل دون وصفها بأكثر الروايات تفضيلاً لدى القراء في فترة زمنية محددة!

وهنا لا بد للصحفي الحاذق أو المهتم، كما لا بد للقارئ النبيه أن لا يقع في شراك ألعاب السوق وشركات الدعاية، وأن لا يغضب أو يستاء كثيراً على ما آلت إليه ذائقة الناس، فالأذواق مختلفة دائماً وستظل، ولا يفترض بسكان الأرض أن يحبوا جميعهم نفس الرواية أو يقرأوا نفس الأدب، فلولا اختلاف الأذواق (في كل شيء) لبارت السلع، لذلك لا بد من تتبع أمر في غاية الأهمية لمعرفة سر هذا التعارض بين كون الرواية ضعيفة أدبياً وبين كونها منتشرة جماهيرياً!

حيث إن البحث والتقصي حول نوعية القراء الذين يقبلون على نوعيات معينة من الكتب والروايات (التي قد يراها غيرهم ضعيفة أو هابطة أو سيئة أو.. ).

فهناك قراء صغار في السن، ومراهقون يبحثون عن أعمال محشوة بالإثارة الحسية، والرعب والخيال والجريمة والمغامرات العاطفية و.. إلخ، إن هؤلاء الشباب حديثو السن والتجربة في مجال القراءة يشكلون اليوم القوة الشرائية العظمى في المجتمع، لذلك فهم حين يعجبون بكاتب، مهما كانت تفاهة أعماله، فإنهم يقبلون عليه بدوافع عاطفية بحتة، لا يهمهم اللغة ولا التقنيات ولا المضمون والأفكار.. وهذه مرحلة عمرية ستنتهي حتماً إلى قراءات أكثر رشداً بلا شك إذا نجحنا في تحويلهم إلى قراء حقيقيين.

إن كثيراً من الروايات الرديئة التي أصبحت الأفضل مبيعاً أو (بيست سيلر)، وصلت لذلك بفضل نوعية وإقبال هؤلاء القراء المستلبين والمنجذبين للإثارة ولمشاهير السوشال ميديا الذين صاروا في السنوات الأخيرة مؤلفين ينافسون كبار الكتاب في قاعات معارض الكتب، ويستولون على معظم القراء الصغار، بكتب لا قيمة لها، فيقف الشباب طوابير طويلة لأجل التقاط صورة مع أي مشهور يحققون بها بضع لايكات على مواقع التواصل!