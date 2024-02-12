سياسة «أصدقاء المحيط ولا أعداء لأحد»

هناك ثمة كيانات مستقلة في شكل جزر متناهية الصغر في المحيط الهادئ مثل: بالاو، ميكرونيسيا المتحدة، جزر سليمان، نارو، جزر مارشال، فانواتو، توفالو، فيجي، كيريباتي، تونغا، ساموا، نييوي، جزر كوك، علاوة ((بابوا غينيا الجديدة))، التي تعد أكبرها مساحة.

هذه الكيانات، التي تتمتع بعضوية الأمم المتحدة، ولها نفس حقوق الدول الكبرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لجهة التصويت، تجد نفسها اليوم واقعة تحت ضغوط مصدرها الحرب الباردة الجديدة بين العملاقين الأمريكي والصيني، والتي تفرض تداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية عليها أن تتخذ موقفاً حذراً كيلا تتحول إلى وقود للحرب المشتعلة بين واشنطن وبكين، أو ساحة شد وجذب بينهما.

مؤخراً، لوحظ بروز توجه لدى معظم هذه الدول نحو تبني شعار ((أصدقاء للجميع ولا أعداء لأحد))، (Friends to all and enemies to none) إيثاراً للسلامة.

ويذكرنا هذا الشعار بشعار ((لا شرقية ولا غربية))، الذي تبنته في ستينيات القرن العشرين مجموعة الدول الأفريقية والآسيوية المستقلة المؤسسة لما عرف وقتذاك بـ((حركة الحياد الإيجابي)) أو ((حركة عدم الانحياز))، من أجل تفادي تأثيرات الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية، وإن أفرغ بعضها الشعار من محتواه بانحيازها إلى سياسات واستراتيجيات أحد الطرفين.

تبلور هذا التوجه في الاجتماع الثاني والخمسين لمنتدى جزر المحيط الهادئ، الذي انعقد مؤخراً في ((رارو تونغا)) بجزر كوك، بحضور أستراليا ونيوزيلندا، (بحكم عضويتهما في المنتدى كونهما أقرب جارتين كبيرتين جغرافياً للدول الصغيرة الأعضاء)، حيث أكد معظم القادة المجتمعين أن دولهم باتت تنزلق على نحو متزايد إلى ملعب جيوسياسي لاستعراض القوة بين بكين وواشنطن، وأن الوضع المعقد يتطلب تبني سياسة ((أصدقاء للجميع ولا أعداء لأحد))، إزاء القطبين الصيني والأمريكي، وكل الشركاء الثنائيين ضماناً للمصالح الوطنية القصيرة والطويلة، وتأكيداً ((لحيادنا خلال هذه الفترة من التنافس الشديد))، علماً بأن أستراليا ونيوزيلندا ليستا في وارد تبني مثل هذا التوجه كونهما حليفتين للولايات المتحدة.

والمعروف أن هذا المنتدى تأسس في عام 1971، بهدف التعاون وبناء السلام والتصدي للتحديات الفريدة، التي تواجهها الدول الأعضاء مثل الأمنين البحري والسيبراني والتنمية المستدامة والحوكمة وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب وغيرها، لكن يبدو أن أعضاء المنتدى ليسوا متشابهين في مواقفهم من الصين والولايات المتحدة، فإذا ما تركنا أستراليا ونيوزيلندا جانباً، نجد أن بعض دول جزر المحيط الهادئ أقرب إلى بكين منها إلى واشنطن، والعكس صحيح.

وسبب هذا التباين في المواقف هو أن كل دول المنتدى ضعيفة القدرات والإمكانات، وبالتالي فهي بحاجة ماسة للمساعدات التنموية الأجنبية، ولهذا تسابق الصينيون والأمريكيون على تقديم الدعم، كل لأغراضه الجيوسياسية الخاصة، فالصين مثلاً تركت بصمتها في المنطقة من خلال ((مبادرة الحزام والطريق))، وما يتضمنها من مشاريع للبنية التحتية بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصيني في شكل قروض لدول المنطقة الصغيرة.

وعلى حين لوحظ عدم تحمس عدد من دول المنطقة للمبادرة الصينية وقروضها، بسبب مخاطر الديون، فإن دولاً أخرى مثل ((جزر سليمان)) و((كيريباتي))، رحبت بها وراحت توثق علاقاتها الاستراتيجية مع بكين، ولعل أقوى دليل على ميل هاتين الدولتين نحو الصين قطعهما علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان، وهي الخطوة التي ثمنتها بكين، فضاعفت مساعداتها لهما، ومنها مساعدات أمنية وشرطية لجزر سليمان في عام 2022.

قرعت هذه التطورات جرس الإنذار في واشنطن، فسارعت إلى دعوة قادة المنتدى إلى البيت الأبيض العام الماضي، واستضافت مؤتمرهم في واشنطن لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما قامت بمشاركة حليفتها الأسترالية بضخ المزيد من الأموال من صناديق الاستثمار العامة لصالح دول المنتدى الصغيرة، تفادياً لسقوطها بيد الصينيين، واستغلالاً لانخفاض الموارد الصينية الرسمية المخصصة لتنمية جزر المحيط الهادئ بشكل ملحوظ منذ 2016.

في التفاصيل، نجد أن واشنطن تعهدت في قمة المنتدى في عامي 2022 و2023 بضخ أكثر من نصف مليار دولار، لمعالجة تغير المناخ في الدول الأعضاء، باعتبارها من القضايا الرئيسة في المنطقة، كما أنها أعربت على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد عن استعدادها للاستمرار في دعم أولويات دول المنطقة. وفي مايو 2023 وقعت واشنطن اتفاقية تعاون دفاعي مع بابوا غينيا الجديدة تسمح الأخيرة بموجبها للجيش الأمريكي باستخدام ستة من موانئها البحرية والجوية.