التخصص والمهارات

ثمة مقولة كانت تتردد على مسامعنا دائماً، وهي ((جاك لجميع المهن، غير محترف في أي مجال))، وكان البعض يؤمن في السابق أن من يعمل فقط في مجال تخصصه لسنواتٍ طويلة هو الأكثر إبداعاً وتميزاً والأوفر حظاً في مسيرته العملية، ولكن قد يلحظ البعض الآخر أنه حين يتدهور الوضع المهني لأي سبب من الأسباب، يبدأ يتلاشى ذلك التميز ويخفت بريقه، فيتراجع الشخص تلقائياً إلى الوراء، ويتمنى لو كانت لديه مهارات أخرى تزيد من رصيد إبداعه، أو تفتح له أبواباً جديدة في جوانب مختلفة.

اليوم، كم من شخص محترف في مجال معين، ولكنه أيضاً يمتلك مهاراتٍ عدة في مجالات أخرى، وكم من شخص متخصص في مجالٍ واحد فقط ولا يؤمن أو يثمن أهمية تعدد المواهب والمهارات.

قد تكون هناك معتقدات قديمة خاصة ببعض الأشخاص الذين عاشوا تجربة معينة بمشاعر جعلتهم يضعون بعض القوانين بعيداً عن الشكل المناسب للنجاح.

على سبيل المثال، قد يكون أحد الموظفين مبدعاً ويمتلك مهارات استثنائية على الصعيد العملي، وفي تجاربه الشخصية ومشاريعه الخاصة متألقاً أيضاً. فمن إحدى القصص الملهمة لأحد الأطباء المختصين في جراحة القلب المفتوح، تبين أنه تمكن أيضاً من الحصول على الميدالية الذهبية في التايكواندو 3 سنوات متتالية. وأخرى هي قصة إحدى الشخصيات التي تمتلك منصباً مرموقاً في إحدى الجهات المحلية، وفي الوقت نفسه تشارك في معارض عالمية شتى وتبيع أغلب لوحاتها ورسوماتها ؛ لأنها محترفة جداً وتود أن تحقق النجاح المنشود والمتوقع.

إذاً حاول دائماً ألا تحد نفسك، وأعطها الفرصة الذهبية في اكتشاف جوانب مختلفة من شخصيتك على الصعيد الشخصي والعملي، فأنت اليوم بإمكانك أن تصنع المعجزات، أن تؤسس شركتك الخاصة أو تقوم بالالتزام ببرنامج أو فعاليات رياضية معينة وغيرها الكثير الذي يحقق لك النجاح والسعادة.